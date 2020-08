Assassin’s Creed Valhalla se neobejde bez soubojů s mýtickými bossy

31. 8. 2020 10:27 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Série Assassin’s Creed ve svých posledních dvou inkarnacích trochu přitopila pod kotlem mytologie – v Origins jste se vydali do záhrobí za duchy faraonů, v Odyssey jste se setkali se Sfingou, Medúzou a ansámblem řeckých bohů v bájné Atlantidě. Valhalla se dál poveze na trochu více fantastické vlně. Během Future Games Show suplující letošní Gamescom se pro ni objevil nový trailer, který krátce představuje některé mýtické protivníky.

První z nich je ďábelský Black Shuck z anglické pověsti o přízraku velkého černého psa toulajícího se po východní Anglii. Podle scenáristy Darbyho McDevitta jde o jednu z podob Satana.

Dcery Lerionovy jsou zase poctou Shakespearovi, který na báji o králi Lerionovi založil svou hru Král Lear. Měl vládnout v osmém století před naším letopočtem a zanechat po sobě tři dcery – Goneril, Regan a Cordelii. Jelikož lid východní Anglie Leriona zradil, snaží se ho pomstít.

Pokud vás vikingové jen okrajově zajímají, určitě jste už zaslechli jméno Ragnar Lothbrok. S ním se ve Valhalle přímo nesetkáte, přišel do ní totiž asi deset let před Eivor/em a nechal se popravit svržením do jámy s hady. Každopádně za sebou nechal šest svých nejvěrnějších válečníků – drengrů, kteří se teď toulají po světě a nemají do čeho píchnout.

S jedním z nich jsem se setkala během svého tříhodinového nakouknutí do Valhally a z boje s ním zase hezky vycouvala. Podle McDevitta jsou drengrové roztroušení po celé Anglii a Norsku a všichni chtějí zemřít v bitevní vřavě, aby se s Ragnarem mohli zase shledat. Právě na Eivor/ovi je jim tuhle důstojnou smrt zajistit, ale ne předtím, než jí/mu odhalí svou část příběhu.

Žádné ze setkání s mýtickými bytostmi pak nemá být součástí hlavního příběhu a půjde o čistě nepovinné výzvy. Assassin’s Creed Valhalla vychází 17. listopadu na PC, Stadii, PlayStation 4 a Xbox One. Později pak také na PlayStation 5 a Xbox Series X.