Assassin’s Creed Shadows předvedlo, jak se bude lišit hraní za dvojici protagonistů

11. 6. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Během včerejší tiskové konference Ubisoft Forward 2024 dostalo samozřejmě prostor i nadcházející Assassin’s Creed Shadows. Předvedlo rovnou 13 minut z hraní, v nichž Ubisoft akcentuje především způsob, nakolik odlišný bude styl hraní za ústřední dvojici postav – samuraje Jasukeho a tichou vražedkyni Naoe.

Ukázka se nejprve věnuje Jasukemu, který přijíždí do městečka Fukučijama na ostrově Honšú. V něm přirozeně budí pozornost, za což nemůže ani tak jeho na japonské poměry netradiční barva pleti, jakož spíš jeho vysoký vzrůst, a především respekt budící samurajské brnění. S davem zkrátka splynout příliš nemůže, stejně jako ani nedokáže šplhat po budovách. Neznamená to ovšem, že by byl bezbranný – ba naopak.

Potom, co ho starší žena poprosí, jestli by nemohl město zbavit šlechtice, který místní obyvatele zatížil vysokými daněmi, dostává Jasuke sadu nápověd, jak svůj cíl najít. Podobný přístup namísto jasného návodného ukazatele jste si ostatně mohli vybrat už v několika předchozích dílech.

Hledání samuraje, který se šlechticovi zodpovídá, příliš času nezabere a stejně tak jeho stráž příliš neotálí s tím, aby Jasukeho poslala pryč. A protože plížení zkrátka není v jeho silách, tasí okamžitě své kanabó – obří kyj se spoustou bodáků – a jme se věci řešit hezky silou.

Jestli souboje ve Valhalle vypadaly, že nemají žádnou váhu, Jasukeho síla je cítit i z videa, každý úder je pomalý a brutální. Povšimnout si můžete postupného ničení zbroje nepřátel i nutnost vyčkávat na správný moment, kdy udeřit.

Kanabó nakonec vystřídá katana a šlechticův samuraj přijde o hlavu. Pořád ale ještě zbývá vyřídit si to s jeho šéfem – Jasuke se po boji setkává s Naoe a přichází na řadu volba, za koho se bude hrát dál. A protože se daimjó ukrývá v paláci, kde se stráží ochomýtá přece jen mnohem víc, přichází na řadu tichý, až nindžovský přístup.

Naoe se na místo vydává pod rouškou noci a mrholení, přičemž je okamžitě jasné, že hraní za ni bude nejvíc připomínat klasický asasínský styl, na který jsme v sérii zvyklí. Plížení (tentokrát se vedle podřepu můžete poprvé i plazit) a šplhání je zpět, stejně jako vrhací srp kusarigama, kterým se může přehoupnout přes větve stromů nebo vytáhnout na blízkou střechu, díky čemuž je ještě mrštnější. Dokonce se na chvíli může téměř spidermanovsky přilepit ke stropu.

A není to jediná výbava, která Naoe s nenápadností pomůže – palácové zahrady ozařuje množství papírových lamp, po nich ale může hodit kunaj a tím je i uhasit. Se světlem a stínem pracuje Assassin’s Creed ve větší míře prakticky poprvé, na což patrně odkazuje i název. Je otázka, jestli bude náhlé zhášení světel primárně taktika, jak odlákat nepohodlné zraky, nebo bude opravdu fungovat i z hlediska větší nenápadnosti.

Nechybí ani velmi efektní tiché vraždy skrz tenké stěny paláce, ani možnost jen omráčit nevinné služebnictvo. Nejvíc si mě ale Assassin’s Creed Shadows získalo v momentu, kdy Naoe na cestě ke svému cíli zalehla do mělkého jezírka a z kousku rákosu si vyrobila improvizovaný šnorchl. Nikdy ji neviděli přicházet! Štípání bambusu je pak už jen takovou třešničkou na závěr.

Hra navíc nabídne dynamická roční období a změny počasí, což ukázka ilustruje blížící se bouřkou, venkovní podmínky ale mají kromě krásného vizuálu nabídnout i změny v hratelnosti. Hustý déšť a tma samozřejmě pomohou, stejně jako se na jaře a v létě snáze můžete schovat v křoví, v zimě naopak musíte myslet na to, že ve sněhu zůstávají stopy.

Assassin’s Creed Shadows vychází 15. listopadu 2024 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hru si už teď můžete předobjednat, stejně tak Ubisoft představil i sběratelskou edici se soškou Naoe a Jasukeho a dalšími upomínkovými předměty.