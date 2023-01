Assassin's Creed Mirage slibuje uzavřenější zážitek s rozumnější herní dobou

16. 1. 2023 12:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jedna z nejčastějších kritik Assassin's Creed Valhalla byla její ubíjející rozlehlost a natažená herní doba, která se pohybovala i kolem sta hodin. Hráčům, kterým chybí odklon od tradiční hratelnosti směrem k open-world RPG, v něž se série přetvořila s příchodem Assassin's Creed Origins, by mohl spravit chuť chystaný další díl. Ten slibuje mnohem kompaktnější zážitek a návrat ke kořenům simulátoru tichých zabijáků.

Detaily chystané odbočky Assassin's Creed Mirage přiblížil kreativní ředitel Ubisoftu Stéphane Boudon. „Při práci na Mirage jsme vycházeli ze zpětné vazby komunity, která po epických příbězích s RPG mechanikami chtěla intimnější zážitek více zaměřený na postavy a pilíře hratelnosti prvních dílů. To byl vůbec spouštěč celého projektu," řekl Boudon v rozhovoru pro Gamesradar.

zdroj: Ubisoft

Nový díl, chystaný na současnou i minulou generaci konzolí, by měl vyjít letos a podíváme se v něm do Bagdádu 9. století. „Zvýšené výpočetní kapacity hardwaru nám umožňují bohatší a hustší mapu v porovnání s prvními Assasssin's Creedy, což nám dává více příležitostí pro variabilnější a hlubší gameplay. Také nám to umožňuje s Bagdádem pracovat téměř jako s jednou z hlavních postav příběhu a vtisknout mu nevídané detaily," upřesnil kreativní ředitel.

Jen doufejme, že bohatší a hustší mapy neznamenají větší koncentraci sesbíratelných předmětů a ikonek na minimapě, jak tomu bylo například u Assassin's Creed Unity.

zdroj: Ubisoft

Chystaný díl by měl úplně přepracovat některé mechaniky, hlavně stealth. Například splývání s davem by mělo působit více organicky a bude přímo odrážet ruch a chaos bagdádských ulic. Vrátit by se měly i některé známé nástroje každého správného hrdlořeza, kterému chybí prsteníček. Například v sérii etablované kouřové bomby nebo vrhací nože se dočkají specifických vylepšení, která radikálně změní jejich funkci.

zdroj: vlastní video redakce

Příběh Assassin's Creed Mirage bude sledovat dospívání Basima, kterého můžete znát už z vikinského dílu Valhalla. Děj se odehrává dvacet let před událostmi na Britských ostrovech a zachytí některé milníky z historie řádu asasínů. Herní doba by se měla pohybovat mezi příjemnými 15 a 20 hodinami.

Vydání je naplánováno na letošek, konkrétní datum však Ubisoft zatím nezveřejnil.