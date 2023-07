Armored Core VI předvádí příběh o boji do posledního dechu

21. 7. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Věhlasné studio FromSoftware hodlá letos odbočit od svého tradičního formátu fantasy soulslike her a po jedenácti letech se vrací k akční mecha sérii Armored Core. O tom, jak se bude Armored Core VI: Fires of Rubicon hrát, jste si mohli přečíst v nedávném preview od Aleše. Co ale bude tou příběhovou mrkví na klacku (v tomto případě spíš kanystrem oleje na robotickém rameni), která nás bude hnát dopředu? Výše se můžete podívat na příběhový trailer, který v notoricky známém stylu FromSoftware nic neříká naplno, ale jen naznačuje.

Jednotka pilotů extrémně hbitých mechů se při útoku na vojenskou základnu střetne s behemotím válečným strojem. Explozivní souboj se nese v tradičním studiovém rázu bossfightů, takže skoro celá jednotka dostane strašně na budku. Přežije pouze jediný stroj, který se s vypětím posledních sil vydá sebevražedně dokončit misi.

A zdá se, že to bude zároveň protagonista Armored Core VI. Troska na pokraji života a smrti, kterou dala dohromady nejmodernější technologie. Trailer napovídá, že největší mise pilota s číslem 621 teprve čeká, a že to bude právě ona, která mu dá smysl žít.

Titulární Rubicon není italskou řekou, přes kterou Caesar vytáhnul na Řím, ale vzdálenou planetou Rubicon 3, která na svém povrchu ukrývá nebývalé silný zdroj energie. Lidstvo si od substance slibovalo obrovský technologický a komunikační posun. Jenže místo toho dostalo jen zhoubu. Nestálý prvek zahalil planetu a sousední hvězdy do masivní ohnivé bouře, která dala vzniknout Souhvězdí hořící hvězdy.

O půl století později se substance opět objevila na povrchu Rubiconu 3, teď už poklidné planety, očištěné mezihvězdnými plameny. Hamižné korporace v cuku letu zapomínají na meziplanetární katastrofu a startují závod o bohatství. Bude se spalující historie opakovat?

Armored Core VI: Fires of Rubicon vychází 26. srpna na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.