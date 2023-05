Arizona Sunshine 2 přinese další porci likvidování zombíků ve virtuální realitě

30. 5. 2023 14:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Není vyloženě mnoho her pro virtuální realitu, které by se dostaly do širšího povědomí, případně se dočkaly nějakého širšího komerčního úspěchu. Tento možná trochu „husarský“ kousek se povedl třeba tuzemskému Beat Saberu, ale i zombie akci Arizona Sunshine od Vertigo Games. A jelikož se takové úspěchy nestávají každý den, je potřeba na ně zkusit navázat.

Proto se vtahující likvidace zombíků dočká druhého dílu, který se oficiálně představil krátkou upoutávkou minulý týden na PlayStation Showcase. Nenabízí záběry z hraní, jelikož patří do kategorie animovaných filmečků, ale aspoň potvrzuje, že se opět vrátíte do prosluněné titulní Arizony, která nabídne ještě více přehnaného násilí a jistou špetku nadhledu a černého humoru. Trochu ve stylu nedávného Dead Islandu 2.

zdroj: Vertigo Games

Tvůrci se u hry opět zaklínají tím, že pokračovatel masakrování nemrtvých posune na další úroveň a přinese vyloženě „next-gen“ zážitek. Grafickou úroveň pozvedne využití pokročilejších a silnějších technologií, díky kterým bude prostředí ještě detailnější.

Hráči se současně mohou těšit na zábavné souboje, ve kterých využijí staré známé i zcela nové kousky z rozlehlého arzenálu, kde nechybí mačety, brokovnice nebo plamenomet. O pořádně čvachtavou akci se navíc postará kompletně nový soubojový systém potyček na blízko.

Arizona Sunshine 2 bude přímým následovatelem jedničky, ale nabídne nový příběh, kde se osamělý muž snaží najít další živou duši. Autoři se zjevně trochu zhlédli ve Falloutu 4, jelikož vás na vašich cestách bude doprovázet čtyřnohý kamarád jménem Buddy, který vám pomůže v likvidaci a zároveň zaplní prázdné místo v srdci.

Titul během tohoto roku vyjde kromě PS VR2 také na Steamu, takže si budete moct zahrát i na headsetech kompatibilních s PC. Na obou platformách si hru už nyní můžete přidat do seznamu přání, aby vám její vydání neuniklo.

Kromě Beat Saberu a Arizona Sunshine 2 se na PS VR 2 v brzké době chystá třeba ještě akce Synapse nebo nový režim pro Resident Evil 4.