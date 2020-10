Apex Legends po roce a půl dostává crossplay a limitovaný mód Flashpoint

2. 10. 2020 13:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hraní multiplayerových her napříč různými platformami se stává čím dál tím častěji vyžadovanou funkcí, která má smysl jak pro hráče, tak i vydavatele, protože spojuje komunitu a usnadňuje matchmaking. Obojí se konečně začne dít i v Apex Legends, zatím ale jen v rámci bety, která odstartuje 6. října.

Zdejší crossplay má svá specifika. Sice umí propojit hráče napříč Originem, PlayStationem 4 a Xboxem One (později i se Steamem, až tam Apex vyjde), ale standardně bude držet počítačové hráče oddělené od konzolových. Nemělo by to být překvapivé vzhledem k odlišnému ovládání na gamepadu a myši s klávesnicí.

Nicméně když vytvoříte s kamarády partu, kde někdo z vás je na PC a někdo jiný na konzoli, budete společně přidáni mezí PC hráče. Tvůrci se tak kompletně vyhýbají zápasům, kde by byla spousta konzolistů a jen pár PC hráčů, kteří by jim ale všem mohli nakopat zadek.

Crossplay bude automaticky zapnutý pro všechny hráče, ale můžete si ho dobrovolně vypnout. Znamená to, že pak budete hrát pouze s hráči na stejné platformě, jenže hra se vás bude pokoušet spojit pouze s těmi hráči, kteří si rovněž manuálně vypnuli crossplay, a tvůrci proto varují, že v takovém případě vás může potkat opravdu dlouhé čekání v matchmakingu (předpokládají, že valná většina hráčů si crossplay manuálně nevypne).

Navíc crossplay neznamená „cross progression“, tedy váš postup hrou se vám nepřenáší napříč platformami. Ne že by tvůrci po něčem takovém netoužili, ale řeknou k tomu prý víc až po vydání Apex Legends na Steamu.

Zde najdete podrobný návod, jak se spojit s ostatními hráči.

zdroj: Electronic Arts

6. října nedojde pouze ke spuštění bety crossplaye. Update zpřístupní i časově omezený režim Flashpoint, ve kterém nenajdete žádné lékárničky ani štíty, ale budete se chodit léčit a dobíjet do silových koulí rozházených po mapách. Ty budou logicky místem častých bitek a tvůrci si od nich slibují zážitek podobný běžným deathmatchům.

Nakonec počítejte ještě s událostí nazvanou Aftermarket, v jejímž rámci si můžete odemknout na 24 nových tematických kosmetických doplňků. V Apex Legends mezitím probíhá již 6. sezóna, která přinesla novou legendu Rampart, crafting a zbraň Volt.