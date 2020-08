Respawn by chtěl spolupracovat s Netflixem na seriálu z prostředí Apex Legends

19. 8. 2020 13:22 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Respawn má vážný zájem vytvořit seriál o několika sezónách s hrdiny Apex Legends, a to ve spolupráci s Netflixem či jinou streamovací službou. Prohlásil to šéf vývoje Chad Grenier v rozhovoru pro GamesRadar krátce po začátku šesté herní sezóny. Samozřejmě nejde o příslib, že takový seriál skutečně vznikne, ale spekulacím to rozhodně nahrává.

Ačkoliv jde o battle royale, Respawn se snaží do multiplayerových zápasů dostat i nějaký ten příběh, ať už ve formě trailerů představujících nové hrdiny, či krátkých misí, které nejsou klasická vyvražďovací řežba. Zatímco v páté sezóně si hráči mohli odemykat audiology ze série Broken Ghost, šestá sezóna nabídne podobným způsobem komiksy. Tak uvidíme, jestli se z drobných povídek časem stane plnohodnotný mimoherní seriál.