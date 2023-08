Andrzej Sapkowski píše dalšího Zaklínače. Vyjde možná už příští rok

7. 8. 2023 13:57 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Letos to bude už deset let od vydání zatím poslední knihy ze série Zaklínač, Bouřková sezóna ale rozhodně nebude poslední knihou z Kontinentu. Polský spisovatel Andrzej Sapkowski totiž pracuje na dalšm svazku. Uvedl to ve streamu Fantastic Talk(s), na který se můžete podívat níže, pokud ovládáte polštinu.

„Nerad oznamuji věci, které ještě nejsou dokončené, protože u mě nikdy nevíte. Možná něco napíšu, možná ne. A zatím pokaždé, když jsem řekl, že něco napíšu a nakonec se tak nestalo, tak si lidé stěžovali, že jsem je podvedl a lhal jim. Proto nerad mluvím o věcech, dokud nejsou dokončeny, protože podle mě, dokud dílo nedodělám, neexistuje. Pro Ukrajinu jsem ale dělal vždycky dělal výjimky a udělám ji i dnes. Ano, tvrdě pracuji na nové knize o zaklínači. Může mi ji trvat napsat rok, ale ne déle,“ přiblížil Sapkowski v podcastu.

Nová kniha by tady tím pádem měla být relativně brzy a otázkou samozřejmě zůstává, za jakým dobrodružstvím nás zavede. Polský autor už dříve uváděl, že sága o Geraltovi a Ciri je uzavřená, a pokud by osudy postav zkoumal dále, šlo by nejspíše o prequel, sidequel nebo spin-off.

Nová kniha by mohla taky zajímavě ovlivnit vývoj herních Zaklínačů, na kterých pracuje polský CD Projekt. Krom multiplayerového dílu a remaku jedničky totiž vzniká i regulérní pokračování. Kanonická kniha vyjde nejspíš ještě dříve, než se vývoj dostane do pokročilé produkční fáze, takže bychom se odkazů na ni mohli dočkat i ve hře.