Americké muzeum her dostalo překvapivý dárek: PC verzi Super Mario Bros. 3

15. 7. 2021 13:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Americké muzeum her Strong National Museum of Play v Rochesteru ve státě New York obdrželo v uplynulých dnech balíček plný her od nejmenovaného dárce z řad herních vývojářů. Nepřišlo jim na tom nic divného, dokud mezi tituly nenašli něco skutečně unikátního – počítačovou verzi slavného Maria, konkrétně titulu Super Mario Bros. 3.

O to větší bylo překvapení, když se po spuštění videohry vedle loga Nintenda objevilo logo studia Ideas from the Deep (IFD). Tak se původně jmenovalo dodnes známé a fungují studio id Software stojící za legendárním Doomem a Quakem.

Super Mario Bros. 3 pro počítače MS-DOS nikdy nevznikl, ale tato relikvie dokazuje, že se o to někdo pokoušel. Jedná se totiž o demoverzi možné počítačové verze, kterou tehdejší id Software poslalo do Nintenda doufajíc, že dostane zelenou. Znáte ale Nintendo, to by na něco takového nikdy nepřistoupilo, a tak do dnešních dní přežila pouze tato demoverze.

Obsahuje první čtyři úrovně hry Super Mario Bros. 3 tu a tam pozměněné podle vkusu vývojářů. Celý produkt vznikl během jediného týdne, a i když se nepřerodil ve vytouženou PC verzi slavného instalatéra, své využití našel. Právě na jeho základech vybudovalo id Software svou slavnou značku Commander Keen.

Přestože demoverze vyplavala na povrch až teď, ví se o ní již od roku 2003 díky publikaci Masters of Doom od Davida Kushnera, který ji do detailu popsal. Nicméně poprvé v běhu ji celý svět mohl spatřit až v roce 2015, kdy ji na internet nahrál sám John Romero s vysvětlením, jak se tehdy věci měly (video výše).

Nyní je demo PC verze Super Mario Bros. 3 v rukách amerického muzea, které ji uchová pro příští generace. Zatím ho nehodlá ukazovat široké veřejnosti, ale umožní k němu přístup komukoliv s vážným výzkumným zájmem o historii videoher.