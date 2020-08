Americká armáda je na Twitchi znovu terčem kritiky

17. 8. 2020 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jak jste si mohli přečíst v mé vůbec první novince na Games.cz, americká armáda si svým streamováním na Twitchi v nedávné minulosti pořádně zavařila. Po kontroverzi s banováním nežádoucích názorových odpůrců a po obvinění z rekrutování nových branců skrz pofidérní soutěže byl sice chvíli klid, teď je ale znovu oheň na střeše.

V chatu se totiž opět objevuje záplava dotazů na válečné zločiny, což zjevně není reakce, jakou by si armáda přála. Na druhou stranu už ale nemůže jen tak banovat své oponenty, protože v minulé podobné situaci byl tento postup označen Institutem prvního dodatku na columbijské univerzitě jako protiústavní. Armáda je totiž agenturou federální vlády.

Armáda tedy následně prohlásila, že prověří své interní postupy a procedury. Přislíbila také, že uživatelé, kteří v minulosti dostali ban, dostanou možnost se vrátit, pokud se tedy budou chovat v souladu s pravidly armádního progamingového týmu. Ta jsou ovšem shodná s pravidly samotného Twitche.

Chat na kanálu US Army je momentálně prakticky nemoderovaný, díky čemuž mají kritici armády volné ruce. Streamující vojáci jsou tak občas místo hraní nuceni odpovídat na nepříjemné otázky, jejichž množství výrazně převyšuje slova podpory.

Co by to ale bylo za armádu, kdyby se vzdala internetovým válečníkům! Zatím to tedy na ukončení provozu kanálu nevypadá.