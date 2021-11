Ambiciózní střílečka Battle Cry of Freedom pošle stovky hráčů na smrt ve válce Severu proti Jihu

30. 11. 2021 12:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Flying Squirrel Entertainment po dlouhých deseti letech konečně vidí blížící se konec vývoje svého opusu Battle Cry of Freedom. Tvůrci stojící za opěvovaným rozšířením Napoleonic Wars pro Mount & Balde: Warband svůj vlastní titul zasadili opět do 19. století, tentokrát do nejkrvavějšího konfliktu v historii Ameriky – občanské války Severu proti Jihu.

Battle Cry of Freedom je nemálo ambiciózní multiplayerová střílečka, v níž se má střetnout na 300 hráčů v rolích vojáků zastupujících státy Unie či Konfederace. Vývojáři kladou důraz na historickou přesnost, takže si dali záležet například na uniformách a zbraních.

Skutečnými místy se inspirovalo i 14 obřích map, které doplňuje generátor nahodilých map i editor map pro hráče, kteří by rádi vytvořili svá bojiště a sdíleli je s ostatními hráči. Nešetřilo se ani v oblasti povolání, kterých jsou desítky.

zdroj: Flying Squirrel Entertainment

Vedle inženýra schopného vykopávat zákopy, budovat barikády a nastražovat výbušniny je tu například i hudební stránka, tedy možnost hrou na bubny, pikoly, housle či piana zvyšovat morálku svých spolubojovníků. Samozřejmě jsou tu i vůdcovské role a mnoho dalších.

Jelikož usednete i za nejrůznější děla schopná střílet mnoho druhů projektilů, počítejte se zničitelným prostředím. Výbušným útokům nepodlehnou jen ploty, stěny a stromy, ale i celé budovy a mosty.

Tisková zpráva láká ještě na komunitou řízené, historicky přesné, taktické bitvy, přičemž s pomocí 120 serverových nastavení si vytvoříte podmínky na míru vašim preferencím. Battle Cry of Freedom zní opravdu megalomansky a už v první polovině příštího roku se na vlastní prsty přesvědčíme, zda desetiletý vývoj stál opravdu za to.

Není to jediný případ, kdy se tvůrci obsahu pro Mount & Blade rozhodli pro vývoj své vlastní hry. Jiný tým, studio Brytenwalda zodpovědné za stejnojmenný mod pro Mount & Blade: Warband i oficiální rozšíření Viking Conquest, koncem srpna vydal akční sci-fi RPG Beyond Mankind: The Awakening, které ale soudě dle hodnocení na Steamu mnoho lidí nepřitáhlo a ty, které přitáhlo, zklamalo. Tak snad to nebude případ Battle Cry of Freedom.