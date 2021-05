Tvůrci rozšíření pro Mount & Blade chystají vlastní sci-fi RPG Beyond Mankind

11. 5. 2021 15:06 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Brytenwalda prošlo poměrně zajímavým vývojem. Nejprve si udělalo jméno stejně pojmenovaným modem pro Mount & Blade: Warband, aby se následně rozjela jeho oficiální spolupráce s TaleWorlds Entertainment, pro které vytvořilo už placené rozšíření pro stejnou hru zvané Viking Conquest. Následně ale v Brytenwaldě uznali, že mají na to, dělat si čistě na vlastním písečku, a my si tak brzy zahrajeme jejich akční sci-fi RPG Beyond Mankind.

Beyond Mankind vás vezme do roku 2121 mezi nové, technologicky vylepšené, ale zato ze Země vyhnané lidi. Přidáte se k elitní vojenské jednotce H.O.P.E., která si dává za cíl navrátit lidstvo na domovskou planetu. Jenže ta se hemží novými formami života, na které platí jen dávka z útočné pušky.

Přestože se jedná o akční hru, důraz je podle tvůrců kladený na příběh, konverzace a vztahy. Sami si vyprofilujete vlastní osobnost, získáte loajální spojence, a dokonce dojde i na romanci. S ostatními můžete flirtovat, přesvědčovat je nebo je rovnou zastrašovat, abyste dosáhli svého.

Všechno to začne už u tvorby postavy, která zní hodně zajímavě. Posuďte sami, jaká vás v editoru čekají rozhodnutí: výběr kombinace chromozomů, rodových poddruhů, efektů stravy a podnebí, volba kultury a starých dobrých skillů.

Vypadá to, že vás čekají i nějaké survival prvky, jelikož v inventáři sledujete vedle životů a výdrže i stavy hladu, žízně a teploty. Potravu si budete muset ulovit a ohřát na ohýnku poblíž vlastnoručně zbudovaného přístřešku (nebude chybět crafting).

Když už přišla řeč na teplotu, planeta si právě prochází posledním stádiem nukleární zimy způsobené dávnou apokalypsou, takže se připravte na změnu klimatu a radioaktivní prostředí. Moc pěkný návrat domů, jen co je pravda.

To, jestli se Beyond Mankind povede, se dozvíme 31. srpna, kdy hra vyjde na počítačích se systémy Windows, Linux a Mac.