Ambiciózní RPG Where Winds Meet klade důraz na hráčovu svobodu

26. 8. 2022 11:20 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Z traileru, který jsme mohli vidět v rámci zahajovacího večera Gamescomu 2022, vypadalo Where Winds Meet jako takový mix Assassin’s Creed a Ghost of Tsushima převlečený do čínského prostředí. Mezi poletující okvětními plátky, které vždycky dodají scéně o 200 % více epické atmosféry, jsme mohli vidět klasiky, jaké najdeme i u jiných RPG s otevřeným světem: Stealth, šplhání po překážkách, výbušné sudy, ale i souboje s nepřáteli nablízko. Podle vývojářů, kteří si popovídali s IGN, ve hře ale půjde o mnohem víc.

Čínské studio Everstone si při tvorbě Where Winds Meet kladlo za cíl hlavně se soustředit na hráčovu svobodu. Z toho plynou zajímavé možnosti, jak řešit úkoly. Pokud máte například někomu donést jistý předmět, nemusíte se nutně plahočit přes půl mapy, ale jednoduše takovou věc zakoupit nebo ji někde ukrást.

Hra také nabídne povolání. Můžete se například stát doktorem a léčit cizí postavy. Anebo budete řečník, který inspiruje ostatní. Či snad osobní strážce chránící NPC před útoky? V tiskové zprávě padla řeč i na možnost stát se architektem a stavět budovy, k čemuž by měl sloužit budovatelský systém s více než 600 různými komponenty.

Je otázkou, jak moc budou zaměstnání zasahovat do samotné hry, zda půjde o vedlejší nepovinné mise, nebo to bude základní stavební kámen hratelnosti. V každém případě to zní velice ambiciózně.

zdroj: Everstone Games

Neméně lákavý je příběh. Prolínání mytologie a historie nás zavede do takzvané doby pěti dynastií a deseti říší, nebezpečného 10. století, které bylo provázeno střídáním dynastických rodů. Ostatně trailer začíná písní „Krásná paní Jü“ napsanou posledním císařem říše Jižního Tchang. Císař, který prohrál válku s konkurenčním rodem, strávil tři roky uvězněný svými nepřáteli, než byl nakonec zabit otráveným pohárem vína. Báseň vznikla v době, kdy císař tušil svůj osud, a tak je jasné, že se tu kruté násilí bude míchat s pořádnou dávkou melancholie.

V roli hlavního hrdiny, potulného šermíře, vás čeká rozhodování, zda budete chránit nevinné a bojovat za spravedlnost, nebo zkusíte žít jen sami pro sebe. K tomu vám bude sloužit řada různých zbraní, ať už nablízko, nebo na dálku. Souboje se inspirují ve stylu wu-sia – takové jsme mohli vidět například ve filmech jako Tygr a drak, Hrdina nebo Klan létajících dýk.

Where Winds Meet slibuje hodně, teoreticky bychom se mohli dočkat něčeho skutečně unikátního. Rozhodně stojí za to sledovat tenhle projekt dál. Koncem roku bychom se měli dočkat beta verze a tehdy se snad dozvíme víc o tom, co nás v plné verzi čeká.