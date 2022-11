Ambiciózní mod Tamriel Rebuilt se po dvaceti letech rozšiřuje o nové oblasti Morrowindu

25. 11. 2022 13:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nadšení moddeři již 21 let pracují na modifikaci Tamriel Rebuilt, která si dává za cíl přinést celou pevninu Morrowindu do hry The Elder Scrolls III: Morrowind. A ani po takové době práce neustává, když se mapa modu rozrůstá o další dvě velké oblasti.

Update 22.11 přináší dvě mapová rozšíření – Dominions of Dust a Embers of Empire. První jmenované se točí okolo Andothrenu, což je obří obchodní přístav na jihozápadě Vvardenfellu u Inner Sea. Okolo je jen nikým neobydlená pustina.

Embers of Empire zase kompletně přepracovává západní pobřeží poloostrova Telvanni na severu země včetně jeho imperiálních usedlostí Firewatch a Helnim. Tento region je považovaný za jednu z nejnebezpečnějších částí Morrowindu.

Tímto rozšířením Tamriel Rebuilt překonává původní The Elder Scrolls III: Morrowind i s jeho rozšířeními v oblasti velikosti hratelné mapy, zatímco v oblasti úkolů je o pouhé tři questy chudší – Dominions of Dust obsahuje na 120 nových úkolů, které celkový počet vyšvihly na 492.

Tím ale práce zdaleka nekončí. Tvůrci dále plánují přidat Thirr Valley, oblast jihovýchodně od Dominion of Dust, dále region Sundered Scar na východ od Old Ebonheart a pak ještě pouštní vrchovinu Shipal-Shin jižně od zmíněného Thirr Valley. A stále platí, že jim s tím vším můžete vypomoct.