Ambiciózní akční RPG Forspoken se odkládá

8. 3. 2022 11:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Luminous Productions pod vydavatelstvím Square Enix oznámilo odklad Forspoken, akčního RPG v otevřeném světě. Nevyjde tedy v původně stanoveném datu 25. května, ale přesune se do letošní podzimní sezóny na 11. října.

Tvůrci odklad na Twitteru ospravedlňují tím, že jim pár měsíců navíc umožní hru doladit do posledních detailů, protože chtějí, aby vás nový svět a jeho hrdinka bavily několik následujících let. I přes tuhle nepříjemnou zprávu se tým nemůže dočkat, až se na podzim společně s Frey vydáme na dobrodružství. Studio děkuje za pochopení i podporu a těší se, až se s námi bude moct podělit o nové informace o Forspoken.

Square Enix svoje akční RPG poprvé oznámil v roce 2020 pod kódovým označením Project Athia s tím, že projekt vzniká na míru konzoli PlayStation 5. Navzdory tomu ale vyjde i na PC a v konzolovém světě má jít o dvouletou exkluzivitu, na Xboxu se tak potenciálně může objevit v roce 2024.

V Luminous Productions na Forspoken pracují primárně vývojáři se zkušenostmi z Final Fantasy XV a od projektu si hodně slibují – v minulosti se nechali slyšet, že usilují o titul nejkrásnější hry v otevřeném světě. Na příběhu se podílí scenárista Rogue One, Gary Whitta, a také duchovní matka Uncharted Amy Hennig. Hudbu skládá Bear McCreary (Battlestar Galactica, God of War) spolu s Garrym Schymanem (BioShock, Shadow of Mordor).

zdroj: Square Enix

V roli Frey se představí britská herečka Ella Balinska, která se před třemi lety objevila v moderní předělávce Charlieho andílků. Mladá žena se podivnou shodou náhod přenese z New Yorku do pohádkového světa Athie, kde ji čeká spousta akce, parkouru a magie.