Amazon v New World povolí přesun postav mezi servery. Má to ale háček

Start New World nepatřil k těm nejhladším. Amazon měl sice na jednu stranu důvod k oslavám, protože se jeho nové MMORPG zařadilo mezi vůbec nejhranější tituly na Steamu, na druhou stranu hráči museli v případě nejpopulárnějších serverů trávit dlouhé hodiny ve frontě, aby si vůbec zahráli.

Studio kvůli tomu zavedlo početní limit pro postavy na serverech a nedočkavce požádalo, aby raději hráli na těch méně vytížených. Zároveň je Amazon ujišťoval, že připravuje funkci, která jim posléze bez poplatku umožní postavu přenést na jiný server, aby si později mohli zahrát s kamarády. Pro firmu to měla být priorita.

Na oficiálním twitterovém účtu New World se kupříkladu stále můžete dočíst, že bude možné postavu přenést i mezi severoamerickým a evropským serverem. Spousta ujištěných hráčů tedy neváhala a vytvořila si postavy na serverech v jiných regionech, jen aby se vyhnuli dlouhé čekací době – evropské servery byly o poznání plnější, takže se mnozí rozhodli popasovat s delší odezvou a raději si bez fronty prozatím zahráli na těch amerických.

Yes, you can move between regions if you want.