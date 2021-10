New World brání hráčům ve vytváření nových postav na plných serverech

Amazonu se s MMORPG New World konečně podařilo zazářit. Ač má hra spoustu problémů, její popularita v prvním týdnu jenom rostla, a i když vývojáři díky zkušenostem z bety počítali s mnoha hráči, realita je přesto zaskočila. Servery tak logicky nestíhají nápor horlivých hráčů a ve studiích Amazonu s tím hodlají bojovat po svém.

„Kvůli neuvěřitelnému zájmu o New World pracujeme ze všech sil na navýšení počtu serverů a kapacit stávajících serverů. Zároveň implementujeme systém zabraňující novým hráčům tvorbu nové postavy na plných serverech,“ stojí v oznámení studia na Twitteru.

Jakmile bude server plný, v nabídce zešedne a objeví se hláška o dočasné nemožnosti tvorby nové postavy, aby nedocházelo k přelidnění serveru. Již vytvořené postavy to neovlivní, můžete zvesela pokračovat v hraní či čekat ve frontě.

Hráčům se takový zákaz logicky nelíbí, zejména proto, že chtějí hrát se svými kamarády, ale nemohou se připojit na jejich server. V Amazonu proto prioritně pracují na systému, který vám zadarmo umožní přemigrovat se svou postavou na jiný server. Tato funkce by měla dorazit již tento týden.

We are implementing a new feature to indicate if a world is full. You can check if a world is full on the server status page! https://t.co/ApBPXyPC90 pic.twitter.com/ai8GzNmQ1y

Dále dostáváme informaci, že se tvůrci v říjnu zaměří hlavně na řešení problémů, opravování chyb, zabraňování podvádění a obecné vylepšovaní zážitku ze hry. Až později budou přidávat například nové zbraně, funkce a další obsah.

Zatímco minulý týden se New World chlubil 707 tisíci souběžně připojenými hráči na Steamu, za víkend se toto číslo vyšplhalo až na 913 tisíc. Hra tak v tomto směru už není historicky čtvrtou, ale třetí, jelikož odsunula Cyberpunk 2077 s 830 tisíci hráči.

Tento úspěch neunikl samotnému zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi, který na svůj Twitter napsal následující: „Po mnoha selháních a nezdarech v herním průmyslu máme úspěch. Jsem hrdý na tým za jeho vytrvalost. Vidí nezdar jako příležitost, jak se poučit. Ať už jsou vaše cíle jakékoliv, nevzdávejte se nehledě na to, jak těžké to je.“

Co vy? Podlehli jste novému MMORPG a děláte Jeffovi radost?

After many failures and setbacks in gaming we have a success. So proud of the team for the persistence. View setbacks as helpful obstacles that drive learning. Whatever your goals are, don’t give up no matter how hard it gets. @playnewworld (1/2) https://t.co/LK0VUdCSS9