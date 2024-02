Alone in the Dark vám v jedné minutě vysvětlí, proč by vás mělo zajímat

29. 2. 2024 12:40 | Novinky | autor: Adam Homola

Nové Alone in the Dark vyjde už 20. března na PC, Xboxu a PlayStationu. V hlavních rolí survival hororu uvidíme herečku Jodie Comer (Na mušce, Poslední souboj) a Davida Harboura (Hellboy, Stranger Things). Ti jsou také předmětem jednoho ze dvou nových videí, které vám v podstatě dokonale představí celý koncept.

Přepracovaná hororová klasika z pera Mikaela Hedberga, známého svou prací na hrách SOMA a Amnesia, slibuje cestu plnou psychologického teroru a komplexní příběh. Dvě krátká videa na vysvětlení úplně všeho samozřejmě nestačí, ale pro stručné představení poslouží dokonale.

Alone in the Dark vás zavede do temných chodeb vily Derceto Manor, místa hemžícího se monstrózními bytostmi zahaleného tajemstvím. V roli Emily Hartwood, která pátrá po svém zmizelém strýci, nebo soukromého detektiva Edwarda Carnbyho budete čelit hromadě mysteriózních a na první pohled těžko vysvětlitelných věcí, jak už naznačují přiložená videa.

Ve hře můžete počítat s velice omezenou municí, a tak bude záležet na každé kulce i na každé potyčce. Ve výsledku by nemělo jít o vyloženě akční hru, spíše o mysteriózní detektivku s lehkou příchutí akce, i díky kameře za ramenem ne nepodobné moderním předělávkám série Resident Evil. Jak moc se reimaginace 22 let starého hororu povede, uvidíme už 20. března.

zdroj: THQ