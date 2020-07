AKTUALIZOVÁNO: Únik potvrdil Far Cry 6. Vrátí se Vaas?

10. 7. 2020 14:20 | autor: Patrik Hajda

Aktualizováno (15:18): Bystrým očím fanoušků neunikl malý detail na postavě chlapce, který stojí na uniklé fotce před diktátorem. Jde o jeho pravé (z našeho pohledu levé) obočí nesoucí jizvu. Stejnou jizvu má i „skutečný“ Vaas, záporák z Far Cry 3 hraný hercem Michaelem Mandoem. Ten přitom před dvěma měsíci naznačil, že si „možná velmi brzy zopakuje svou roli“. Že bychom ve Far Cry 6 byli svědky zrození Vaase?

Pokud se tato spekulace potvrdí, znamenalo by to, že seriál Volejte Saulovi je výborným zdrojem herních diktátorů, protože jak Giancarlo Esposito, tak Michael Mando jsou jeho nedílnou součástí.

zdroj: Joey Polanco Twitter

Původní zpráva (14:20): Ani Ubisoftu se nedaří ututlat hru, kterou hodlá plnohodnotně oznámit až v neděli. Far Cry 6 je po všech možných únicích a náznacích vyloženě nevyhnutelné. Korunu tomu teď nasadil hongkongský PlayStation Store. Ten totiž hru bez ostychu vystavil spolu s obrázkem, informacemi i datem vydání.

Far Cry 6 podle obchodu vyjde 18. února 2021 a potvrzuje nám, že hlavního záporáka, zlovolného diktátora, si zahraje herec Giancarlo Esposito. Toho můžete znát třeba z rolí v seriálech Perníkový táta a Volejte Saulovi.

zdroj: Ubisoft

V roli Daniho Rojase se ho pokusíte připravit o moc nad fiktivní zemí Yara pravděpodobně inspirovanou Kubou. Z popisu hry (díky Eurogameru) se dozvídáme, že by mělo jít o „největší hřiště“ v historii Far Cry, což by odpovídalo současnému směřování Ubisoftu, podle kterého zřejmě větší znamená lepší (i Assassin’s Creed Valhalla má být rozměrnější než předchůdci).

V Yaře na vás čekají pro sérii typické džungle a pláže a nebude chybět ani velké město, vlastně hlavní město Yary – Esperanza. Chopíte se podomácku smontovaných zbraní, projedete se ve vozidlech, doprovodí vás spojenci a najmete si ranaře, s jejichž pomocí vypálíte zdejší režim do základů.

Poslední informace se týká platforem. Far Cry 6 vyjde na PlayStationu 4 i PlayStationu 5 a nabídne mezi nimi bezplatný upgrade. Z logiky věci by to měl být případ i obou Xboxů a jejich služby Smart Delivery. Na počítačích nic takového nemusíte řešit a je nemyslitelné, že by na nich hra vůbec nevyšla.

Víc detailů by mělo zaznít už tuto neděli od 21:00 v rámci streamu Ubisoft Forward, který můžete sledovat spolu s námi.