AKTUALIZOVÁNO: Suicide Squad startuje poslední sezónu, pak končí

10. 12. 2024 8:55 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Aktualizováno:

Nemusel jsem včera psi psaní novinky o čtvrté sezóně dlouze spekulovat, jaký osud pak čeká Suicide Squad: Kill the Justice League. Hra totiž končí a epizoda s Deathstrokem tak bude pro nepovedený finanční propadák úplně poslední.

„S Deathstrokem na seznamu antihrdinů křížové tažení Sebevražedného oddílu proti Brainiacovi končí. I když 4. sezóna značí poslední bitvu proti Brainiacovi, všechny online funkce budou i nadále k dispozici, takže si můžete zahrát s přáteli a vyzkoušet taky veškerý obsah. Do hry také přibude offline režim, který umožní přístup k příběhové kampani a dodatečnému obsahu bez internetového připojení,“ uvádí Rocksteady.

Suicide Squad se tak svých prvních narozenin nedočká, podpora končí na konci ledna. Warner Bros. se ale musí přičíst k dobru, že skutečně ten první rok bezplatného obsahu dodrželi, osobně jsem si vsadil, že hru zaříznou dříve. Snad konec nepotká i Rocksteady a studio se urychleně vrhne na tradiční singleplayerové adventury, které je proslavily.

Pokud se budete ke Kill the Justice League naposledy vracet, čeká vás hratelná postava zabijáka Sladea Wilsona, aka Deathstroka. Zároveň se otevřou brány nových světů inspirovaných středověkými komiksy Dark Knights of Steel.

Původní text:

Musím se přiznat: Nečekal jsem, že se toho momentu dočkáme, ale zklamání Suicide Squad: Kill the Justice League dostává svým slibům a míří do čtvrté sezóny. Konečně se zajímavým záporákem. Jde zároveň o poslední sezónu, která bude pro hráče zdarma. Co čeká superhrdinskou rubačku dál?

Těch pár stovek hráčů může mezi záporáky konečně přivítat známější tvář. Po Jokerovi, ženské verzi Viktora Friese, Mrs. Freeze, a neznámé Zoe Lawton, která se proslavila maximálně tím, že je dcerou zabijáka Deadshota, se ke slovu dostává etablovaná postava z univerza DC: Deathstroke.

S ním hra dostane nové mise, kostýmy, úrovně vybavení, potenciální synergie schopností a zbraní, zkrátka klasika. Čtvrtá sezóna startuje 10. prosince, ale mnohem zásadnější je budoucnost Suicide Squad: Kill the Justice League poté. Vývojáři slíbili, že kvůli odkladům a přijetí bude první rok obsahové podpory zcela zdarma. A dál?

Nedokážu si dost dobře představit, že z té asi tisícovky lidí, kteří ke hře na PC pravidelně usedají, by si významnější podíl zaplatil za season pass nebo DLC. Navíc, k čemu by to bylo, když Warner Bros. už dříve označil hru za obrovský finanční propadák, který vydavatele připravil o více než 200 milionů dolarů. Předpokládám, že ani ten zbytek věrných fanoušků by si nějakým hamižným rozhodnutím nechtěli zbytečně naštvat.

Je nutné podotknout, že podle SteamDB hra zažívá menší renesanci, z nuzných 150 lidí ji koncem listopadu hrálo asi 2500 hráčů a hráček, teď se počty drží kolem tisícovky. Což je sice hezké, ale v celkovém kontextu spíše směšné číslo. Navíc se ani nevyrovná počtu lidí, kteří se ke hře vrátili k Jokerovi v první sezóně.

Jaká je alternativa? Vydávat další sezóny zdarma? Má to smysl v době, kdy jiné superhrdinské akce dokáží nalákat miliony hráčů během pár dní? Zbývá vůbec v Rocksteady po vyhazovech někdo, kdo by hru dokázal výrazněji proměnit a zajistit jí úspěch? Nebo se s námi Suicide Squad rozloučí čtvrtou a poslední sezónou, Warneři nechají pár měsíců zapnuté servery a pak se hra odebere na hřbitovy dalších neúspěšných rychlokvašek, které chtěly zbohatnout na konceptu hry jako služby (Concord, Marvel's Avengers, Anthem...)?

Spousta otázek, na které se dozvíme odpověď nejpozději koncem února, kdy by měla odstartovat v pořadí už pátá sezóna a s ní zároveň první narozeniny hry. Mezitím asi není úplně mylná domněnka, že o hře ještě uslyšíme v nejrůznějších žebříčcích o nejhorší hru a zklamání roku.