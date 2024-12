Marvel Rivals zažívají s 10 miliony hráči veleúspěšný start

Byť bychom z neustávajícího přívalu filmů a seriálů z komiksové stáje Marvel už právem mohli být poněkud unavení, silná značka stále táhne. Dokazuje to úspěch superhrdinské multiplayerové akce Marvel Rivals, která vyšla v pátek a během uplynulého víkendu se do ní pustilo přes 10 milionů lidí.

In just 72 hours, we’ve reached an incredible milestone of 10 million players worldwide!



We want to extend our heartfelt thanks to each and every one of you.



Let's ignite the battle together!