AKTUALIZOVÁNO: Rockstar do konce roku oficiálně ukáže Grand Theft Auto VI

8. 11. 2023 14:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

AKTUALIZOVÁNO: Společnost Rockstar v příspěvku na Instagramu potvrdila, že u příležitosti 25. výročí založení studia se příští měsíc budeme moci podívat na první oficiální ukázku z chystaného GTA VI.

„Chceme poděkovat za neskutečnou podporu, které se nám dostává od hráčů na celém světě. Mohli jsme tvořit hry s láskou a vášní – a bez vás by to rozhodně nešlo. Jsme nesmírně vděční, že jste se k nám na téhle cestě přidali. Studio jsme založili v roce 1998 s myšlenkou, že by se hry jednou mohly stát tak zásadní součástí kultury jako jakékoliv jiné druhy zábavy. Doufáme, že hry, které jste si zamilovali, se nám podařilo vytvořit právě při snaze o tuto evoluci,“ píše spoluzakladatel studia Sam Houser.

„S radostí také dáváme na vědomí, že zkraje prosince předvedeme první upoutávku na nové Grand Theft Auto. Těšíme se na další roky zážitků sdílených s vámi všemi,“ dodává nakonec.

Původní článek (8. 11. 2023, 12:30):

O tom, že studio Rockstar na Grand Theft Auto VI opravdu dělá, by nejspíš nikdo nepochyboval, ani kdyby to vývojáři nemuseli potvrdit v reakci na nešťastný únik materiálů z rozpracované verze hry. Předchozí díl se stal jednou z nejprodávanějších her všech dob, nevytvořit pokračování by zkrátka a dobře nedávalo smysl.

Server Bloomberg dnes přišel s informací, že plnohodnotné představení chystaného titulu není daleko. Mělo by k němu dokonce dojít již tento týden. Není sice jasné, kolik toho zatím uvidíme ze samotné hry, ale v prosinci by měl dorazit i pořádný trailer. Nevíme, kdy přesně, ale vcelku pravděpodobně se jeví 7. prosinec, kdy proběhne galavečer předávání The Game Awards 2023.