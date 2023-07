Akční online RPG Wayfinder dorazí do předběžného přístupu v půlce srpna

26. 7. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Akční online RPG Wayfinder od tvůrců Warframe se poprvé představilo koncem minulého roku. Už v té době měli tvůrci za sebou pořádný kus práce, který dodatečně pilovali v uzavřeně betě. Nyní jsou připravení udělat další velký krok, jímž je brzké spuštění předběžného přístupu, ke kterému dojde 15. srpna.

zdroj: Digital Extremes

Nebude to ale úplně veřejný předběžný přístup. Ačkoliv má budoucí plná verze fungovat na bázi free-to-play, early access od zájemců vyžaduje zakoupení jednoho ze speciálních balíčků. Jejich cena se pohybuje zhruba od 420 do 3 150 korun. V každém z nich dostanete přístup do hry, ale čím více si připlatíte, tím více dostanete speciálních bonusů.

Většinově se v nich vyskytují kosmetické doplňky, mounti, peti, případně unikátní verze jednoho z hrdinů. Společně s tím navíc dostanete přístup do tzv. Reward Tower. Jedná se o zdejší verzi battle passu, kde získáváním zkušeností postupně odemykáte až 100 úrovní odměn, jako jsou výrobní materiály, další doplňky a nová postava pro danou sezónu.

První sezóna s názvem Gloom Break tak třeba přinese odstřelovačku Venomess. Představil ji krátký animovaný filmeček a hrdinka se může pyšnit věrnou puškou, doplněnou o nebezpečné jedové plyny.

zdroj: Digital Extremes

Mezi odměnami se ale taktéž nachází různé kusy nábytku a dekorací, které si budete moct umístit do svého místního apartmánu. Vedle dekorování si v něm budete moct měnit silné artefakty, které vám propůjčí nezanedbatelné bonusy.

Velice příjemnou zprávou ale je, že získávání sezónních odměn bude po zakoupení dané propustky možné navždy. Není proto nutné všechny úrovně odemknout v rámci probíhající sezóny. Můžete se k nim kdykoliv vrátit a otevřít si je až později, čímž se hra hodlá přizpůsobit množství vašeho dostupného času.

Pokud vás náhodou předchozí zprávy o Wayfinder úplně minuly, vězte, že se jedná o barevné fantasy, kde bojujete proti temnotě ve světě zvaném Evenor. Na začátku předběžného přístupu si budete moct zvolit jednu z celkově šest unikátních postav, s nimiž posléze objevujete, plníte úkoly a sbíráte materiály skrze šest dostupných zón. V boji proti nepřátelům vám pomohou jak unikátní schopnosti, tak i zbraně rozdělené do čtyř tříd.

zdroj: Digital Extremes

Předběžný přístup Wayfinder bude dostupný na PC (Steam), PlayStation 5 a PlayStation 4. Jestliže během hraní usoudíte, že vás titul baví, bude přítomná i možnost upgradu na vyšší úroveň balíčku.