Akce The Game Awards bude letos probíhat s živým publikem

23. 8. 2022 8:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

The Game Awards, akce, za kterou stojí herní novinář Geoff Keighley, se letos opět vrací. Každoroční slavnostní předávání cen pro ty nejlepší hry roku se bude konat ve čtvrtek 8. prosince. Na rozdíl od předchozích let poznamenaných pandemií, kdy se akce konala virtuálně, letos se vrací zpátky před živé publikum.

Novinkou je také kategorie Nejlepší adaptace. Jak název napovídá, půjde o cenu za nejlepší zpracování videoherních adaptací, a to jak v podobě knih, seriálů nebo třeba komiksů, ale klidně i podcastů. Vzhledem k nárůstu televizních seriálů podle her, není se čemu divit, že podobná kategorie vznikla. Asi se ale dá předpokládat, že takový Resident Evil od Netflixu si nejspíš cenu v téhle kategorii neodnese. Mezi nominované by se ale mohla dostat například skvělá animovaná DotA: Dragon’s Blood, které letos vyšla už třetí sezóna.

Samozřejmě jako vždycky bude celá akce přenášená i online, takže se nemusíte bát, že by vám mohlo něco utéct. A my u toho samozřejmě nebudeme chybět s naším brilantním komentářem. Takže se určitě máte na co těšit.