Age of Empires III dostane novou civilizaci – vzpurné Mexičany

2. 12. 2021 16:40 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Série Age of Empires zažívá nebývalou renesanci. Nejenže jsme se konečně dočkali plnohodnotného čtvrtého dílu – vývojáři se starají i o definitivní edici druhého dílu, jak dokázalo třeba nové rozšíření s Janem Žižkou, a taky o Age of Empires III: Definitive Edition. Do koloniální strategie právě přibyli Mexičané.

Mexičané, to jsou i na poměry asymetricky zaměřené trojky svérázní chlapíci. Do dalšího věku postupují tím, že do své říše začlení nový federální stát – a podle toho, který to bude, se taky promění dostupné bonusy. Můžete se soustředit na výstavbu haciend a zemědělskou produkci, můžete se dokonce vrátit ke starým domorodým způsobům a s ostatními národy bojovat pomocí mayských jednotek.

zdroj: Microsoft

A teď to nejdivočejší: Kdyby se vám už moc nelíbilo hrát za nudné Mexičany, můžete spustit revoluci a stát se například Kalifornií nebo Texasem. V druhém případě získáte přístup k unikátním jednotkám Spojených států, což může naprosto proměnit váš herní styl.

Samotní Mexičané ovšem samozřejmě taky disponují vlastními specialitkami, ať už je to těžký pěšák soldado, levný insurgente, nebo třeba generál, který dokáže do země zarazit mexickou vlajku, a tím povzbudit všechny spojence kolem sebe. A kdybyste místo vojáků chtěli stavět radši něco mírumilovnějšího, založte si svou vlastní katedrálu!

zdroj: Foto: Microsoft

DLC si můžete pořídit třeba rovnou hned, a to za lidovou cenu 5 eur. Kdybyste váhali, přečtěte si vyčerpávající popis všech prvků nové civilizace. Ještě se sluší podotknout, že všechny díly Age of Empires jsou dostupné v předplatném Game Pass.