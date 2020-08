Age of Empires III: Definitive Edition dorazí už v říjnu

28. 8. 2020 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Po remasteru prvního a druhého dílu přichází logicky na řadu ten třetí a tím pádem poslední. Age of Empires III: Definitive Edition vyjde už 15. října a nabídne přesně to, co byste mohli po zkušenostech s předělávkou jedničky a dvojky čekat.

Jmenovitě tedy 4K grafiku, od podlahy vytvořené 3D modely, modernizované uživatelské rozhraní, cross-play multiplayer a výrazně vylepšený soundtrack i zvuky.

Po obsahové stránce bude hra samozřejmě kompletní: nabídne jak původní hru, tak i veškerý dodatečně vydaný obsah. Navrch ale ještě tvůrci přidají dva nové herní módy (Historical Battles a Art of War) a dvě nové civilizace.

Ke čtrnácti civilizacím z původní hry a jejích datadisků se tak nově přidávají Švédové a Inkové. Tvůrci prý také výrazně zamakali na Indiánech, které po konzultacích s odborníky do jisté míry přepracovali a rozšířili. Jak to přesně bude vypadat v praxi, se však máme dozvědět až kolem vydání.

Age of Empires III: Definitive Edition vyjde 15. října, a to na Steamu, Microsoft Store a na PC verzi Game Passu. Vedle traileru výše se můžete v galerii na kartě hry podívat i na několik nových obrázků.