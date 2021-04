Activision se soudí kvůli názvu Warzone. Autor malé hry brání svá práva

12. 4. 2021 10:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Moc často se nestává, aby se malý indie vývojář něčeho dožadoval po obrovské společnosti, jakou je Activision. Bývá to spíš naopak, giganti svými výhrůžkami drtí sny nezávislých nadšenců, ale to není náš dnešní případ. Provozovatel webové hry Warzone ukrývající se za jménem Fizzer poslal loni do Activisionu žádost o ukončení provozování hry (takzvanou cease-and-desist) a zároveň se ohradil vůči žádosti vydavatele o ochrannou známku.

Fizzer argumentuje tím, že název Call of Duty: Warzone v minulosti mohl za zmatení spotřebitelů, které bude jedině pokračovat. Staví zřejmě na tom, že hráči hledající jednu hru si omylem najdou tu druhou. Na to má vydavatelský gigant Activision jednoduchou odpověď v podobě stížnosti podané k soudu (díky PC Gameru):

„Call of Duty: Warzone by nemohlo být odlišnější od hry obžalovaného, která je nízkorozpočtovou, úzce zaměřenou virtuální deskovkou ve stylu Risku od společnosti Hasbro. Je nemyslitelné, že by si kdokoliv z veřejnosti mohl tyto dva produkty splést či že by snad uvěřil, že mezi sebou mají nějaký vztah či spolu vyloženě souvisejí.“

Stížnost Activisionu dále uvádí, že společnost si podala žádost o ochrannou známku na Warzone a Call of Duty: Warzone loni v červnu, zatímco Fizzer tak učinil až o čtyři měsíce později. Na druhou stranu webová hra Warzone vyšla již v listopadu roku 2017, tedy dva roky před Call of Duty: Warzone. Je to tedy poměrně zamotané, a pokud se obě strany nedohodnou, můžeme na rozhodnutí soudu čekat ještě hodně dlouho.