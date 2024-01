343 Industries už možná pracují na novém Halo

Ačkoli nemám ke značce Halo prakticky žádný vztah, způsob, jakým se k ní Microsoft a potažmo vývojáři z 343 Industries zachovali v případě posledního dílu, mi přišel mírně řečeno macešský. Rodinné stříbro Xboxu, které je s platformou neodmyslitelně spojeno od jejích samotných počátků, nestihlo start současné generace a ani po ročním odkladu nakonec nenaplnilo očekávání. Rozhodně ale není všem dnům konec.

Halo Infinite jednak v letošním roce čeká nový obsah, fanoušci značky se navíc mohou těšit na další řadu seriálové adaptace. Daleko zajímavější jsou ale zvěsti o tom, že se ve 343 Industries již pracuje na novém pokračování herní série. Vycházejí z účtu na LinkedInu bývalého výtvarného ředitele Justina Dingese, který si mezi své pracovní zkušenosti zařadil i práci na dalším neoznámeném projektu pod značkou Halo.

Na hře podle profilu na LinkedInu pracoval už od roku 2022, existenci projektu navíc podporuje i profil dalšího z vývojářů Iana Slutze, který měl ve studiu od roku 2022 pracovat na nespecifikované hře bežící na Unreal Enginu 5.

(FYI) According to Justin Dinges's (Art Director) LinkedIn page, 343 has been working on the next unannounced Halo release since April 2022



Also, Ian Slutz (Senior Character System Designer) has been building player systems and assets in UE5



Sources:https://t.co/IczfsyieBj… pic.twitter.com/Wxwu1ui6Q6