Jason Momoa, Andrew Koji a Roman Reigns v jednom filmu? Nový Street Fighter prý chystá hvězdnou nakládačku!

23. 5. 2025 9:44 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský

Hollywood chystá další pokus o oživení legendární bojové herní série Street Fighter a tentokrát to vypadá, že to myslí vážně. Podle informací ze zákulisí jsou v jednání hned čtyři známá jména, která mají vést nový snímek inspirovaný jednou z nejúspěšnějších videoherních značek všech dob. Do akce se údajně chystají Jason Momoa, Andrew Koji, Noah Centineo a Roman Reigns. Každý z nich má k akčnímu žánru blízko, ať už jde o blockbusterové bijáky, kriminální thrillery nebo wrestlingové show, takže rozhodně nejde o žádné nováčky.

zdroj: Vlastní

O samotném ději zatím tvůrci mlčí. Film vzniká pod hlavičkou společnosti Legendary Pictures, která drží práva na značku Street Fighter, a projekt má jejich požehnání i od samotného Capcomu, tedy studia, které videohru vytvořilo. Režii má na starost Kitao Sakurai, který sice zatím nemá status hvězdného režiséra, ale podle prvních náznaků chce značce vtisknout osobitou tvář. To by mohlo být přesně to, co nová filmová verze potřebuje.

Street Fighter poprvé udeřil do herního světa v roce 1987 a od té doby se stal symbolem žánru bojových her. Hráči si pamatují hlavně turnajovou atmosféru, pestrou galerii postav a samozřejmě ikonické souboje jeden na jednoho. Postavy jako Ryu, Ken, Chun-Li nebo M. Bison se dávno staly herními legendami a není divu, že série prodala přes 55 milionů kopií po celém světě. Úspěch ale automaticky neznamená zaručený přepis do filmu. O tom ostatně svědčí i ne úplně slavná historie předchozích adaptací, včetně té z roku 1994, která se zapsala do paměti hlavně díky bizarnímu hereckému obsazení a nevysvětlitelným tvůrčím volbám.

Zatím není jasné, koho přesně by měly nové hvězdy ztvárnit. Spekuluje se, že by Momoa mohl být obsazen jako Guile, Andrew Koji jako Ryu, Centineo jako Ken a Roman Reigns jako hlavní záporák M. Bison. Zda se tyto spekulace potvrdí, nebo půjde film úplně jinou cestou, zatím není jasné. Co ale jasné je, to je chuť studia udělat z nové verze Street Fightera nejen vizuální bombu, ale i divácky stravitelný akční zážitek.

Andrew Koji má za sebou akční seriály jako Bopjovník nebo Gangs of London, ale proslavil se hlavně díky roli v Bullet Train. Jason Momoa hraje snad ve všem, na co sáhne, a po úspěchu s Minecraft filmem, Aquamanem nebo Dunou patří mezi nejžádanější herce současnosti. Noah Centineo se sice proslavil jako romantický hrdina, ale v posledních letech dokazuje, že mu akční role nejsou cizí. Roman Reigns, který se v reálném životě jmenuje Leati Joseph Anoa’i, má za sebou jedno z nejdelších držení titulu v historii WWE a už několikrát ukázal, že zvládne i filmovou kameru.

Zda se nový Street Fighter povede lépe než jeho předchůdci, ukáže čas. Faktem ale zůstává, že s takovým obsazením a záštitou velkého studia má tentokrát značka šanci prorazit i mimo herní svět. A pokud výsledek splní očekávání, mohlo by jít o jednu z největších herních adaptací poslední dekády.