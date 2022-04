World of Warcraft: Dragonflight. Dračí spása, nebo dračí zhouba?

20. 4. 2022 21:36 | Komentář | autor: Pavel Skoták

V překvapivé tichosti se v úterý 19. dubna uskutečnilo oznámení desátého rozšíření pro mezigenerační MMO World of Warcraft. Zcela cíleně říkám v tichosti, protože šlo o předtočené segmenty zařazené do oznamovacího bloku na Youtube. Žádní fanoušci, žádné masivní PR, žádný Blizzcon a žádné vedení společnosti. Blizzard se snaží držet takříkajíc „low profile“ a platí to jak pro celou společnost, tak pro samotné rozšíření s názvem Dragonflight.

World of Warcraft: Dragonflight se představilo jak jinak než parádním filmečkem. Ano, komunita je nespokojená, že nevidíme dostatek výbuchů nebo nového ústředního antagonistu, ale jak při prezentaci nového rozšíření opakovaně zaznělo, z válečníků se opět jednou stávají dobrodruhové a průzkumníci. Cílem našeho zájmu se stávají Dragon Isle, tedy Dračí ostrovy. Ty byly před deseti tisíci lety skryty i před samotnými draky a svěřeny strážcům, kteří na ně měli dohlížet, a v případě, že by se svět dal do pohybu, měli Ostrovy opět „probudit“. Jenže zub času si vybral svoji daň a Ostrovy zůstaly mimo dosah obyvatel Azerothu, byť se tu a tam objevovaly náznaky a mýty o jejich existenci. Díky úvodnímu filmečku nicméně víme, že bájná oblast vytrvala stejně jako titánský stroj, který přivolal zpátky draky z celého Azerothu. A následovat je budou jistě i samotní hráči.

Na křídlech

Oblast Dragon Isle je složená z pětice nových zón, přičemž jedna lokace bude sloužit startovací oblast pro nové postavy DLC. Těmi jsou Dracthyrové, první pokusy o genetickou mutaci s draky. Tato úspěšná kombinace lidí a draků zůstala uvězněná po deset tisíc let na Ostrovech a ve svém arzenálu má tak výhradně schopnosti dračích letek projevující se v rámci speciální hratelné třídy zvané Evoker.

Komunita, která už dobrých deset let doufá v přidání robotického Tinkera do hry, se tak opět nedočkala. Překvapení se i přesto koná, protože Dracthyrové budou jako hratelná rasa dostupní pouze v kombinaci s třídou Evoker. Žádné zpřístupnění všeho všem, naopak ještě větší zacílení na specializaci. Třída by měla být podle dostupných informací velmi pohyblivá a umožnit hráčům v případě DPS specializace doslova přelétávat nad bojištěm a chrlit oheň. Další vychytávkou Evokera bude možnost přidržením tlačítka některé schopnosti nabíjet a zvyšovat tím jejich efekt. O této nové mechanice zatím víc nenaznělo, takže nezbývá než si počkat na dojmy z hraní.

zdroj: Blizzard

Spolu s hratelnými draky přibude do hry i nová forma létání – Dragonriding. Jak opakovaně zaznělo v průvodním videu, Dragon Isle jsou výškově velmi rozmanitou lokací, což novince jen nahrává. Díky pokročilejší fyzice a animacím, kterou v jádru zastaralý engine ještě zvládne, bude možné provádět s dračím společníkem nejrůznější piruety, létat rychleji než na ostatních mountech a podobně.

Hráčům do bude do péče svěřen jejich vlastní drak, kterého si budou moct upravovat k obrazu svému, s čímž je pak spojená právě i nová podoba letu na těchto mytických bytostech. Dá se při troše nadsázky říct, že namísto takzvaných borrowed powers (artefakty, Heart of Azeroth, anima) se budeme prostě „jen“ starat o draka.

Méně je více

Pokud jste si zatím z oznámení nesedli na zadek, zbytek informací už vás nepřekvapí asi vůbec. Blizzard se tentokrát opravdu drží při zemi a kromě nové hratelné rasy, třídy a sadě lokací silně inspirovaných Northrendem přináší tradiční posun maximálního levelu na sedmdesátku. Ocenit ale musíme vylepšení uživatelského rozhraní, které bylo už dlouho potřeba. Nové UI si bude lépe rozumět s velkými obrazovkami, jimiž aktuální hráči na rozdíl od minulosti již povětšinou disponují.

Dalšího přepracování se dočkají i profese, které prošly svou obměnou naposled v datadiscích Legion a Battle for Azeroth, ale od té doby se hodnota některých z nich smrskla na minimum. Dojít by mělo i na přepracování toho, co a jak bude možné vytvářet a prodávat. Hlavní novinkou pak bude možnost vypisovat v rámci aukčních síní konkrétní pracovní zakázky na konkrétní předměty, nabídnout odměnu za zpracování a případně i část vlastních surovin, a nechat nabídku/poptávku, ať se postará o zbytek. Na papíře to zní krásně, uvidíme, jak se k tomu v praxi postaví komunita.

zdroj: Blizzard

Asi největší ohlas z celého oznámení získal staronový talentový systém. Po dlouhých letech se autoři rozhodli spojit klasickou podobu talentových stromů z Classicu s tím, jak elegantně je možné přehazovat talenty od dob datadisku Mists of Pandaria. V praxi tak budou mít hráči k dispozici dva talentové stromy (jeden pro třídu a jeden pro specializaci) a bude de facto jen na nich, jak si talentové body rozdělí.

Mrzne až praští

Pokud jste úterní ohlášení World of Warcraft: Dragonflight sledovali, určitě vám neušla velká podobnost s historicky asi nejpopulárnějším datadiskem World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Lokace jsou místy k nerozeznání od originálu, na Ostrovech dokonce narazíme i na mroží Tuskarry. Tematicky se tak ještě letos otevřou brány Wrath of the Lich King na Classic serverech. Dá se očekávat, že kombinace měsíčního předplatného na retail i Classic přivede v průběhu roku (odhaduje se třetí nebo čtvrtý kvartál) do hry spoustu veteránů, nostalgiků a staromilců.

zdroj: Blizzard

Zatímco tedy hráči budou opět svádět bitvu s Lich Kingem, bude další skupina čekat na další detaily k World of Warcraft: Dragonflight a především na datum vydání, o kterém zatím nepadlo ani slovo.