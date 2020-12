Rok 2020 je za námi a byl… zvláštní. Vzhůru do nového!

31. 12. 2020 15:24 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Pokud by někdo o roce 2020 řekl, že byl turbulentní, asi bychom ho odsoudili za mírné podcenění situace. Politika, ekologie, samozřejmě pandemie, a tedy i hospodářství a zdraví. Tak trochu jako kdyby někdo namačkal všechny vaše oblíbené katastrofické a akční filmy do dvanácti měsíců a pak vás posadil před monitory počítačů – doslova.

Rozhodně se nedá říct, že by se Games.cz tyto velmi nestandardní časy vyhnuly nebo že by v redakci i herním průmyslu byly vody stojaté a neměnné. Zatímco herní průmysl měl tradičně pomalý rozjezd, my jsme na pozadí pečlivě pracovali na velmi důležitém přestupu (ano, hraju teď moc Football Manager), a tím byl příchod Alžběty Trojanové, který se nakonec k radosti všech uskutečnil v březnu.

Bětka přišla především proto, aby zapracovala na našich videích, a to z hlediska struktury, formy, nových formátů a v neposlední řadě techniky. Což se projevilo okamžitě a velmi brzy jsme začali tvořit novou podobu studia, trénovali před čtečkou a trávili hodiny nad nastavením mikrofonů, kompresoru a mix pultu.

Plague, Inc. 2.0

Když jsme se dobrali v dané chvíli kýženému výsledku a měli jsme nakročeno, aby nové studio přešlo z betaverze do té plné, kdy bylo jasné, jakou techniku chceme pořídit, přišel koronavirus a lockdown. Dalo by se to označit za hozenou rukavici, ale ve skutečnosti to bylo spíš, jako kdyby někdo vzal brankářskou lapačku a pořádně nás s ní profackoval. Všichni jsme byli doma a během týdne jsme potřebovali vymyslet, jak točit Fight Club a další videa ze setupů, které byly cokoliv, jen ne sladěné a na úrovni kamer ve studiu.

Tady opět zabodovala Bětka a my jsme mohli díky opravdu rychlé improvizaci a jejím nápadům zůstat v éteru. Podívali jste se do našich obýváků a dalších částí bytu a mohli si užívat naši snahu sladit nastavení až šesti lidí s různými sestavami, technikou a internetem – včetně toho polského, protože Bětka uvázla ve svém druhém domově na severu.

Celkově ale musím opravdu, opravdu, opravdu (ano, 3x) poděkovat celé redakci. Její adaptace na nové podmínky byla skvělá a stejně skvěle se její členové popasovali i s tím, že stejně jako mnohá média, i nás zasáhla vlna ekonomického propadu na evropských trzích. Během prvního covidového lockdownu jsme jeli na 120 %, a tady se bezostyšně uchýlím k zprofanovanému klišé – na celý tým Games.cz jsem neskutečně hrdý a kromě všech redaktorů, které pravidelně vídáte, ještě musím vyzdvihnout „true grit“ Honzy Slavíka a Pavla Skotáka.

Po čase lockdown skončil a my jsme se mohli vrátit zpátky do redakce a studia, které mezitím muselo zůstat ve verzi beta. Konečně jsme ale zase mohli začít zápasit s kompresorem a vymýšlet ideální nastavení zvuku. Ano, omlouváme se, že to občas znělo poněkud… nedostatečně, ale je to věda, nebo možná magie. Ostatně myslíme, že pod domem, kde sídlíme, je starý indiánský hřbitov.

Opět jsme mohli zase používat lepší techniku, domlouvat se ústně, nejen pomocí klávesnic na redakčním Slacku, přijít k počítači v teplácích už zase bylo považováno za výstřednost. Jelikož nám všem padla letošní E3 a následně i Gamescom, mohli jsme se věnovat více či méně zábavným streamům jednotlivých firem, které ne vždy pochopily, že méně je více.

zdroj: vlastní

Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic

No a protože trh nikdy nespí, někteří z nás aktuálně také ne a na poli se objevil nový volný hráč (ano, měl bych s FM ubrat), mohli jsme v červenci oznámit další přestup, jímž byl bývalý šéfredaktor serveru Hrej.cz Pavel Makal. Zákulisní vyjednávání a snaha, aby nám jej nevyfouknul někdo dřív, vyšly krásně, a tak jsme se rozrostli o dalšího hráče a hlavně autora. Nutno říct, že redakce, ve smyslu prostoru, v tuhle chvíli už poněkud praská ve švech, a kdyby to šlo, proboříme jednu zeď. Nejspíš bychom ale skončili na tom indiánském pohřebišti…

Mezitím se na nás hrnula jedna pecka za druhou. Podělili jsme se s vámi i o to, jak probíhá proces recenzování na Gamesech (viz výše) a doufali jsme, že se vše uklidní. Což samozřejmě bylo zcela naivní jak v kontextu pandemie, tak i v kontextu toho, že už se na nás chystala Mafia: Definitive Edition, klasický podzimní nápor a díky covidovým výrobním problémům i spousta otazníků ohledně vydání nových konzolí (a jejich pokrytí námi) a společně s ním i nemilosrdná koncentrace her v jednom týdnu. No a pak nám odložili Cyberpunk 2077 a víme, jak to dopadlo s ním. Kolegové vám jistě potvrdí, že trojkombinace Mafia – konzole – Cyberpunk mě stála asi tři kila vlasů a dvacet let života.

To už ale samozřejmě mluvíme o druhém lockdownu, do kterého jsme se přesunuli už naučeným drilem. Mám pocit, že jsme všichni dojeli finále roku doslova na krev a já za to musím všem (opět) poděkovat. Byli jsme (a stále jsme) doma déle než na jaře a jak asi mnozí z vás ví, po čase je to nápor na psychiku i fyzický stav. Ale zvládli jsme to. Všichni. Ostatně, i vy.

zdroj: Vlastní

20, 21, 22…

A tak nezbývá na konec tohoto ukecaného ohlédnutí za náročným rokem než opatrně vykouknout zpoza dveří na ten nový. Aktuálně se podle čísel ještě chvilku budeme vídat spíš přes naše webkamery a občas někdo ze studia, kam se dostane v obleku jak z Metra.

Z herního hlediska nás ovšem čeká spousta otazníků. Ten nejbližší asi je, kdy přijde další dávka konzolí PlayStation 5 a na koho se dostane. Kdy CD Projekt vydá svou next-gen verzi (tedy nejen zpětně kompatibilní) Cyberpunku 2077, která je teď možná na druhé koleji kvůli záplatování té současné. Jaké first party i third party tituly na nové konzole vyjdou, protože zatím není skoro nic jisté. Bude Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 opravdu takový průšvih, jak se bojíme? A co Diablo 4?

Hlavně je tu ale otázka tradičního, každoročního koloritu herního byznysu, a tím jsou konference. E3 byla v roce 2020 zrušená a popravdě není vůbec jisté, že se vrátí. Nikdo si nedovolí tipovat, zda bude situace kolem pandemie v USA klidnější, zatím tomu čísla neodpovídají. Především si ale velcí herní vydavatelé potvrdili, že vlastně už nákladnou E3 tolik nepotřebují a jsou schopní zajistit si solidní publicitu svými streamy. Jiná věc může být pozdější a skromnější Gamescom, který by se snad mohl konat, pokud to dovolí epidemická situace.

Do roku 2021 tak budeme vstupovat v osobní i herní rovině s mnoha neznámými. Já vám ale už teď mohu popřát co nejvíc klidu, pohody a ať jste vy i vaši blízcí zdraví.

Aleš Smutný

Šéfredaktor Games.cz