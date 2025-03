Populární youtuber MrBeast na své reality show na Amazonu prodělal (a právem)

26. 2. 2025 13:30 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Pokud se mě zeptáte na nejhorší nedávné zážitky před televizí, určitě se mezi ně bude řadit necelá hodina strávená s reality show Beast Games, která je stále k vidění na Amazon Prime. Ne že bych vám to doporučoval, protože sledovat schnout barvu je mnohem užitečnější a je pravděpodobné, že vás bude iritovat méně než James Stephen Donaldson alias MrBeast.

Samotná reality show je naprosto přepálená a nesmyslná soutěž o pět milionů dolarů (později deset), do které MrBeast nahnal tisíc zoufalců a domníval se, že dalším házením peněz na obrazovku (někdy doslova) dosáhne nějakého dramatického efektu. Nestalo se. Donaldson vám prozradí, že ho inspirovala Hra na oliheň, čímž jen dokazuje, jak zoufale špatný má přehled o žánru survival her. Chtěl udělat něco podobného, samozřejmě bez krve, ale hlavně drahého.

Což se mu rozhodně splnilo, protože se teď nechal slyšet, že na Beast Games prodělal peníze. Samozřejmě nejde o částky, které by jej položily. Pro něj je to jen další předmět k chlubení, tentokrát však v rámci toho, kolik milionů prodělal. Pro vysvětlení: Jen první dvě epizody vyšly na 50 milionů dolarů. Dvě epizody naprosto bezkrevné, nudné, a především špatně natočené reality show.

zdroj: Amazon Prime

„Přišel jsem o desítky milionů,“ vysvětluje Donaldson. „Nebylo to dobré finanční rozhodnutí, prodělal jsem na Beast Games peníze. Měl bych jich víc, kdybych to nenatočil.“ Vzhledem k tomu, že pro samotný Amazon šlo o hit a jde o jednu z nejsledovanějších show bez scénáře historie, člověk se musí ptát, jaký byl jeho investorský záměr. Odkud se měly vzít peníze, které by projekt udělaly profitabilním?

Jisté je, že MrBeast nebyl moc rád za reakce kritiků. Na IGN ho naštvala recenze, která dala Beast Games hodnocení 2/10, na což odvětil, že ho prostě jeden člověk nemá rád, a ať to hodnocení ukáže tisícům lidí, kteří do show investovali své životy. Na Rotten Tomatoes má pořad aktuálně 20 % kladných hodnocení. Ovšem v době, kdy měla jen 13 %, si Donaldson stěžoval, že daní kritici ani pořad neviděli.

Úsměvné je, že se samozřejmě aktivovala jeho obrovská základna, a tak se alespoň uživatelské hodnocení na RT posunulo z původních 48 % na současných 88 %. Jelikož ovšem nenapsal o tom, jak jsou na něj zlí lidé na Metacriticu, tady zůstává novinářské hodnocení na 38 % a uživatelské na 34 %. Je celkem jasné, že hodnocení Donaldsona trápí víc než ztráta desítek milionů dolarů.

Osobně nemám problém s tím, že Donaldson ve své show nechává stovky lidí ponižovat se a trpět pro vidinu peněz, to je směr, kterým se reality show dlouhodobě ubírají - je jen otázka času, kdy někdo přijde s Běžícím mužem. Můj problém s Beast Games je ten, že jde o nudný a mizerně natočený snímek, který měl až příliš v rukách člověk, jehož největší znalost o dramaturgii je vytváření (zcela upřímně špatných) videí na YouTube. Nulové představení soutěžících vede k nulovému zájmu. Nepomáhá ani fakt, že se MrBeast musí neustále umísťovat do popředí akce, čímž jaksi odvádí pozornost od toho, co má být na tomhle žánru zábavné.

Neustálé rozhazování menšího množství peněz zase ubírá na dramatičnosti toho, že se soutěžící soustředí na hlavní výhru. Když už by se divák mohl nějakým dramatickým momentem nadchnout, opět do záběru skočí křečovitý úsměv Donaldsona, který potřebuje, aby byl středem dění. Tedy, ne že by se soutěže jako skákání v pytli od brambor staly nějakým strhujícím dramatem, to spíš najdete ve Hrách bez hranic…

Nakonec jediný, kdo na Beast Games vydělal, je Amazon Prime. Donaldson přišel o peníze a především ho naštvaly nepříznivé recenze. Divák přijde o hodiny času, zvláště pokud masochisticky sleduje všech deset epizod. A soutěžící? Část z nich zažalovala Donaldsona kvůli nezaplaceným přesčasům a kompenzacím i nevyplaceným bonusovým cenám, stejně jako zavádějícím informacím o soutěži a zanedbání bezpečnostních opatření.