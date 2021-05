Máte háčky a čárky ve jméně? Dost možná nespustíte nový Mass Effect

17. 5. 2021 17:30 | Komentář | autor: Václav Pecháček

O víkendu jsem si chtěl zahrát Mass Effect Legendary Edition. Teoreticky by v tom neměl být žádný problém. Vylepšená verze legendární trilogie se chlubí lepší grafikou, kompletním obsahem včetně (téměř) všech DLC a samozřejmě je taky zcela kompatibilní s moderními systémy.

Tedy pokud náhodou nepocházíte odjinud než z Ameriky.

Koupil jsem si Legendary Edition na Steamu, přičemž jsem samozřejmě počítal s tím, že k jejímu spuštění budu zároveň potřebovat launcher Origin od EA. Trpělivě jsem přečkal stahování samotné hry, pak se prokousal klasickým kolečkem zapomenutého hesla (na Origin jsem nesáhl už roky) a nakonec se pln očekávání připravil věnovat neděli veliteli Shepardovi.

Věnoval jsem mu ji, ale výrazně jinak, než bych si představoval. Hra se spustila a nabídla mi výběr, který ze tří dílů chci spustit. Vybral jsem si jedničku. Černá obrazovka… A byl jsem zpátky na výběru jednotlivých dílů trilogie.

Zkusil jsem to znovu. Pak ještě jednou. Vyzkoušel jsem zapnout dvojku či trojku. Restartovat hru. Restartovat Steam a Origin. Spustit je v administrátorském režimu. Restartovat počítač. Ověřit integritu souborů. Celou hru znovu stáhnout a nainstalovat. Nic nepomohlo.

Po hodinách snažení jsem na fóru narazil na možné vysvětlení. Řada uživatelů si stěžovala na úplně stejný problém, jaký jsem měl já, a nějakou osvícenou hlavu napadlo, že všichni mají jednu věc společnou – ve jméně, které používají pro svůj účet ve Windows, se vyskytuje speciální znak, který nepatří k základní anglické šestadvacítce. A já se ve Windows, nerad to říkám, jmenuju „Vašík“.

Nechtělo se mi tomu věřit. Nechtělo se mi připustit možnost, že by globálně distribuovaná hra mohla selhat v něčem tak naprosto základním. Na totožnou chybu si totiž zdaleka nestěžovali jen exoti jako já, se znaky jako š, ř nebo č, které v Americe nikdy nikdo neviděl. Zaseknutí byli dokonce i Francouzi se svým celosvětově rozšířeným é.

No a tak jsem to zkusil. Přejmenoval jsem si účet ve Windows na „Vasik“, zapnul Mass Effect – a zase to nešlo. Což dává smysl, protože názvy klíčových složek, kde launcher zřejmě neumí najít umístění jednotlivých dílů, se tím nezmění. Založil jsem tedy úplně nový účet ve Windows, „Test ucet“. A najednou všechno fungovalo jako švýcarské hodinky.

Já bohužel nehodlám zapínat speciální účet jenom proto, abych hrál jednu hru. Technický guru Jiří mi, pravda, prezentoval potenciální opravu, ale než se s ní zabývat a riskovat reinstalování celých Windows, raději jsem si zažádal o refundaci a hru obratem zakoupil na PlayStationu 5.

Když se nad tím tak zamýšlím, vlastně mě trochu bolí, že jsem to udělal. Nejradši bych EA za Mass Effect nedal ani korunu coby odplatu za nepochopení skutečnosti, že na světě existují i jiné trhy, zákazníci, kteří vypadají, mluví, jmenují se jinak než průměrný obyvatel kalifornského Redwood City.

Rád bych věřil tomu, že jde o chybičku, kterou opraví první patch, ale nejsem si jistý, že půjde o tak rozšířený problém, aby vývojářům stál za pozornost. Zbývá se tedy spolehnout na lidi na fórech, že vymyslí kreativní způsoby, jak obejít autorské nedodělky, nebo to celé považovat za takový neotřelý pokus, jak hráče vtáhnout do světa Mass Effectu. Ať jsem hledal, jak jsem hledal, ve jméně žádné z důležitých postav jsem háček ani čárku nenašel. Jen chudinka Eva Coré by si svou vlastní hru nezahrála…