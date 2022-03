Bude Goal! The Club Manager konkurovat Football Manageru? Ne. Ani náhodou ne

2. 3. 2022 17:00 | Komentář | autor: Václav Pecháček

Ačkoliv je jasné, že léty budované komplexitě nedostižné série Football Manager nemůže na poli simulátorů fotbalového trenéra jen tak někdo konkurovat, každý pokus stejně vítám. Jen ať se londýnští Sports Interactive ohlížejí přes rameno a cítí potřebu přicházet s dalšími a dalšími vylepšeními v obavě, aby dostiženi přece jen nebyli!

Obávám se ale, že Goal! The Club Manager v nich žádnou hrůzu nevyvolá. Spíš nad ním pokrčí rameny – nebo se mu rovnou vysmějí do obličeje.

Co k tomuto produktu magdeburského studia 2tainment říct? Na úvod asi hlavně to, že jde o revival v Německu kdysi populární série Anstoss, který se snaží doručit „klasickou manažerskou hratelnost“ a měl by vyjít ještě letos. Stanete se manažerem vlastního fotbalového klubu, vybudujete tým, nastavíte taktiku, naplánujete trénink, podepíšete smlouvy se sponzory, rozšíříte kapacitu stadionu a tak dále, a tak dále.

To zní celkem dobře a vůbec mi nevadí ani evidentně lehkovážná grafická stylizace, ze které přímo vyzařuje touha ukázat všem zájemcům, že tohle nebude suchá, čas hltající, excelová záležitost. Horší je všechno ostatní, jakmile si člověk první screenshoty přiblíží a pořádně si je prohlédne.

První věc, která vás asi zarazí, je tristní překlad do angličtiny. „Mainsponsor“ a „Clubmanager“ nejsou zavedené termíny, ale sousloví, kterým chybí mezera. Žádost o umístění ve středu tabulky je přeložena jako „Solid Midfield league“. Váš hlavní pomocník se jmenuje „Co-trainer“ místo „Assistant Manager“ a trenéra brankářů by Angličané označili jako „Goalkeeper Coach“, nikoliv „Goalkeeper Trainer“.

zdroj: Foto: Toplitz Productions

Poslední výtku byste už mohli brát jako vyložené hnidopišství, jenže tím to nekončí – některé části hry zřejmě zatím nejsou přeložené vůbec, a tak se mezi zaměstnanci objevuje i „Konditionstrainer“ a bohužel se dozvíte, že váš trenér gólmanů je „nicht vorhanden“.

Vývojáři, chápu, že na hře ještě pracujete, vím, že chybějící překlady pravděpodobně doplníte a možná si seženete někoho, kdo vám pročte a opraví i ty už existující, ale proč proboha pouštíte ven propagační materiály, když na to ještě nejste připravení, a děláte sobě i svojí hře tak akorát ostudu?

Polovičatý překlad není zdaleka to jediné, kvůli čemu mi v mozku blikají varovné kontrolky. Z toho, co vidím na obrázcích (protože trailer pro jistotu neobsahuje snad jediný záběr ze samotné hry), potenciálního manažera čeká podivně intenzivní mikromanagement úplně všeho. Vážně bude zábavné řešit s vaším sponzorem každičké euro a procentíčko v komplikované smlouvě?

I kdyby bavilo, i kdyby to přispívalo k iluzi, že skutečně vedete svůj klub, ostatní prvky ji okamžitě boří. Herní možnosti působí „mobilně“, přidáváte bodíky do jakýchsi RPG statistik – ťuk, teď budeme mít lepší útok, ťuk, teď je můj trenér lepší motivátor.

A co taktika, se kterou nastupujete k zápasům? Tak tu zjevně ovládáte pomocí sliderů, které už ostatní fotbalové manažery zanechaly v prachu cesty, poněvadž existuje spousta možností, jak fotbalovou strategii znázornit intuitivněji.

Goal! The Club Manager v tomhle ohledu intuitivní rozhodně nebude. Co to proboha znamená slider „Secure own half“? Jaký je rozdíl mezi slidery „Slow build up“ a „Keep the pace down“? Ani jako člověk, který má ve Football Manageru nahrány tisíce hodin, bych nebyl schopný stoprocentně předpovědět, jaký bude mít moje šmidlání s podobnými stupnicemi efekt na hřišti. Ale hlavně že můžu nastavit míru něčeho, čemu v Německu zřejmě říkají „Middlefield pressing“…

Ne, Goal! The Club Manager nebude dobrá simulační hra (aspoň pokud nemluvíte německy), a jestli se mýlím, tak nejenže sním svůj oblíbený dres Manchesteru United, ale začnu z fleku fandit Liverpoolu. Tuto moji skeptickou předpověď rozhodně neovlivní ani podle samotných vývojářů naprosto okouzlující humor, jako když hra při plánování tréninkového kempu v Turecku varuje, že vás na místním tržišti určitě někdo okrade. Ha ha. Ne, díky, raději Czech Soccer Manager!