Už i Acer představil svůj PC handeheld. Jmenuje se Nitro Blaze 7

5. 9. 2024 15:30 | Hardware | autor: Aleš Smutný

Segment PC handheldů nabírá i přes víceméně niche pozici obrátky. Nejnovějším výrobcem hardwaru, který představil svůj stroj do ruky, je Acer. Dá se říct, že od svých konkurentů od Asusu a Lenova se příliš neodlišuje a bude záležet na drobných detailech, kterými by měl Blaze 7 vystoupit z řady.

V první řadě je tu černočervený design s mírně agresivním stylem, který mi ale osobně docela sedne. Minimálně vizuálně Nitro Blaze 7 působí, že by se mohl dobře držet. Pokud vám jde o velikost displeje, Blaze zůstává za Lenovo Legion a srovnává se spíš s Asus ROG Ally, protože nabízí sedmipalcový 1080p IPS displej s obnovovací frekvencí 144 Hz.

V malé hrudi bije trochu vylepšený čip Ryzen 7 8840HS, který se díky integrované grafice Radeon 780M drží v klasické sféře ostatních handheldů, ale měl by mít AI, která bude „optimalizovat efektivitu“ hardwaru. Jestli za tím je víc než krásné marketingové fráze, posoudíme až při měření skutečného výkonu.

Zatím tedy rámcově víme, co od Nitro Blaze 7 čekat co do výkonu - klasiku současné generace. Tam, kde může nahnat body, je 16GB paměť s rychlostí 7500 MT/s, která překonává minimálně PC handheld od Asusu. Steam Decku a jeho klasicky slabší baterce to zase patrně natře 50Wh baterie, která konkurenci překonává, tedy s výjimkou Asus ROG Ally II, který disponuje 24GB pamětí a 80Wh.

Další bodíky v rámci tvrdého konkurenčního boje, kde jde o to, nacpat do malého šasi co nejlepší sestavu za smysluplnou cenu, pak může posbírat 2TB NVMe disk.

zdroj: Acer

Samozřejmě, tohle všechno může znít lépe či hůře na papíře, ale nakonec o všem bude rozhodovat software, který Acer do handheldu dostane krom klasických Windows 11, a jak moc dobře hry na zařízení poběží.

Při rozhodování zákazníků na podobně specifickém trhu mohou sehrát zásadní roli naprosté drobnosti, které ale mohou konkrétnímu uživateli hodně přispět ke kvalitě života při hraní. Někoho tedy možná odradí fakt, že Nitro Blaze 7 má sice dotykový displej, ale chybí mu touchpady a tlačítka na „zádech“.

Jiní ale mohou vzít jako velké plus přítomnost dvou USB4 portů, přičemž každý je na opačné straně handheldu. Může se to být zdát jako věc nepodstatná, ale někomu vadí kabel, který se mu zapichuje do břicha, jiného zase irituje, když mu v zorném poli nahoře trčí do vzduchu.

No a stejně se všichni nakonec sejdou při rozhodování u ceny, kterou zatím pro Acer Nitro Blaze 7 neznáme. Vzhledem k tomu, jak těsně jsou vedle sebe všechny konkurenční PC handheldy z hlediska výkonu, bude cena pro mnohé tím definujícím aspektem, který rozhodne.

zdroj: Acer