Recenze herních špuntových sluchátek INZONE Buds

25. 10. 2023 17:30 | Hardware | autor: Aleš Smutný

Herní špunty? Někomu může přijít taková myšlenka bizarní a je pravda, že i já, který žije primárně ve světě sluchátek – mušlí, jsem byl trochu překvapený, když Sony vytáhla z klobouku INZONE Buds, herní špunty ve vyšší cenové hladině (4 990 Kč). Ne že bych neměl se špunty od Sony zkušenosti, na jejich WF-1000XM3 a XM5 nedám dopustit a pořád je považuji za špičku v této cenové kategorii. Ale stereotypně jsem předpokládal, že k hraní automaticky patří velká sluchátka, která jde v lepším případě vzít i ven a v horším z vás udělají mimozemšťana (který má ale špičkový prostorový sluch).

Jenže na tiskovce Sony mne zástupci firmy rychle vyvedli z omylu. Ke své řadě InZone, určené primárně pro PC a PS5 hraní, si udělali průzkum: 30 % lidí v něm uvedlo, že nemá rádo velká sluchátka přes uši, protože jsou pro ně nepohodlná. Anekdoticky musím uznat, že mám v okolí hned dva takové jedince, kteří prostě nesnesou sebepohodlnější „traktory“ déle než půl hodiny. A to je pro herní seance trochu problém. Výsledkem poptávky jsou INZONE Buds, které jsem měl tu šanci vyzkoušet a zrecenzovat.

zdroj: Sony

Čím se INZONE Buds liší od neherních sluchátek, poznáte hned v momentu, kdy otevřete jejich pouzdro. Mezi oběma sluchátky je totiž umístěný USB-C dongle, který minimalizuje prodlevu, kterou normálně způsobuje Bluetooth, a to díky převodu na 2,5GHz pásmo. Respektive, minimalizuje ji u zařízení bez novějšího standardu Bluetooth LE, který zprostředkovává rychlejší přenos sám o sobě a umí se k sluchátkům připojit i bez donglu.

Zároveň vám ale celé pouzdro jasně říká, co tahle sluchátka jsou a co nejsou. Je totiž na poměry špuntových sluchátek velké a rozhodně se vám nevejde do kapsy. Primárně ho totiž budete mít doma u počítače nebo PlayStationu, případně v batohu.

Earbudy jsou totiž opravdu v první řadě herní a až v druhé řadě multifunkční sluchátka. Standard Bluetooth LE v této chvíli podporuje jen malé množství zařízení a mobilů (odkud si většina lidí v současnosti pouští audio), bez něj si sluchátka jednoduše nepřipojíte. Můžete využít zmíněný dongle, což ovšem zase není nejpohodlnější cesta… Ale o tom až později. Každopádně, pokud máte o tahle sluchátka zájem, mějte na paměti, že Sony s nimi cílí primárně na hráče a potřeby hráčské komunity, až sekundárně potom na zbytek publika (pro které má ostatně jiné výrobky a nemusí se hnát za co nejrychlejší odezvou přenášeného zvuku).

zdroj: Vlastní

Od pouzdra

Jak už bylo řečeno, rozměrnější pouzdro v sobě ukrývá obě sluchátka a dongle. Dále na něm najdete jen slot na kabel a tlačítko pro párování. Minimalismus, ale kdybych chtěl remcat, pouzdro od mých WF-1000XM5 vypadá prostě lépe a především je jeho magnetické zaklapávání výrazně pevnější. Tady jsem se bál, že se pouzdro v batohu otevře a obsah se vysype. Opět jsme u toho, že primárně mají Earbudy stát u počítače či konzole a tam jim to sluší.

V pouzdru probíhá i nabíjení sluchátek skrze USB-C kabel. Plné nabití zabere kolem dvou hodin, ale pokud potřebujete rychle energii třeba na hodinku hraní, systém, který můžete znát už od zmíněných XM5 (z nichž nemalá část technologie Earbudů pochází), vám umožní během pěti minut sluchátka nabít pro okamžité použití.

Celková výdrž je díky Bluetooth LE (zkratka doslova znamená Low Energy) 12 hodin z baterií v samotných sluchátkách a 12 dalších hodin v sobě pak na jedno nabití skrývá pouzdro. Dvanáctihodinová rezerva ve sluchátcích je pro hraní klíčová, protože nechcete, aby se vám vybila po pár hodinách, pokud máte prostor na dlouhé herní seance. Často se stává, že celková výdrž bývá spíš ve prospěch energie v pouzdru, takže je sympatické vidět, že tady se opravdu myslelo na potřeby cílové skupiny.

V příslušenství najdete i několik výměnných špuntů pro různé velikosti uší, navlečené na jednoduchém držáku, což je velké plus oproti standardnímu přístupu: „Tady máte další špunty v pytlíčku, opovažte se je ztratit“. Pokud máte podobně jako já každý zvukovod o jiném průměru, určitě po náhradních špuntech sáhnete, naštěstí je tu dost velká nabídka.

Ergonomie

Tvarově jsou Earbudy na herní poměry velmi minimalistické. Vlastně nejen na herní. K dispozici jsou ve dvou verzích, bíločerné a celočerné verzi. Obě jsou příjemně civilní, nemusí křičet barvami, LED osvětlením a prostě… jsou to nenápadná sluchátka. Až do té míry, kdy mi chyběla světelná signalizace, kterou má řada WF, díky níž jsem v noci vždycky našel vypadlé sluchátko v posteli…

Oproti WX mi ale celé sluchátko sedne ještě lépe do ucha a myslím, že „civilní“ řada by si od svých herních bratranců mohla některé prvky vzít za příklad. Nicméně stále počítejte s tím, že sluchátko jde do zvukovodu, a pokud ani tohle nesnesete a máte rádi špunty, které se do ucha jen vkládají, nezachrání vás ani INZONE Buds. Důvod je celkem jasný, podpora aktivního rušení hluku, tedy ANC, která je tu špičková, stejně jako u řady WF.

zdroj: Vlastní

Celkově je poznat, že má japonská firma s designem sluchátek a vývojem technologií kolem zvuku obrovské zkušenosti a know-how. Lepší ANC aktuálně najdete jen u řady náhlavních sluchátek od Sony, což je způsobené jen tím, že mušle prostě obejmou celé vaše ucho, což špuntová sluchátka z principu nemohou dokázat.

Nicméně, i tak si zvyknete, že ANC u Budů je kvalitní, a pokud ho používáte kupříkladu v MHD, často vás překvapí, jak velký ruch kolem vás doopravdy je. Samozřejmě si můžete zapnout ambientní odposlech, abyste měli nějaký přehled o světě kolem. Osobně ho využívám, když jezdím s kočárkem - funguje dobře, abyste nevjeli pod auto, případně neignorovali známé, kteří na vás z metru mluví. Při hraní můžete odposlech využívat pro monitorování okolí, případně abyste nedostali infarkt, když hrajete nějaký horor a někdo vám najednou zaklepe na rameno…

Jestli se ptáte, na co potřebujete ANC při hraní, asi nejužitečnější je v případě, kdy máte hlasité PC (což znají asi hlavně uživatelé herních notebooků) a potřebujete odfiltrovat zuřivý větrák, případně hluk z vedlejšího pokoje.

Kvalita zvuku

Ačkoliv jsem už několikrát opakoval, že jde především o herní sluchátka, paradoxně začnu s hodnocením hudební reprodukce, protože mi přijde stejně tak důležitá, jelikož místem, kde INZONE Buds mohou najít využití, je i kancelář. Ve sluchátcích najdete Dynamic Driver X, stejně jako v WF-1000XM5, a to je dostatečná záruka kvality reprodukce.

Zvuk, který sluchátka zprostředkovávají, je vřelý, příjemně analogový a pro poslech hudby prostě super. Což u herních sluchátek rozhodně nebývá zvykem. Nástroje jsou příjemně oddělené a rozeznatelné, ať už posloucháte rock nebo třeba soundtracky. Pokud máte rádi módní (a mnou opovrhovaná, ale každému dle gusta) přebasovaná sluchátka, tady máte smůlu. Basy jsou přirozené a příčetné, nečeká vás žádné dunění přehnaných úderů.

Totéž ostatně platí i pro hry. Některé firmy rády používají přebasovaná sluchátka, abyste si podle nich pořádně užili výbuchy (čtěte: aby se zamaskovaly kvalitativní nedostatky techniky), což tady nenajdete. Je to dle mne samozřejmě lepší varianta, protože když hrajete multiplayerovou kompetitivní střílečku, potřebujete slyšet, odkud jde střelba nebo odkud slyšíte kroky, ne jen dunění explozí.

INZONE Buds jsem zkoušel v Resident Evil: Village, Cyberpunk 2077 a v betě Call of Duty: Modern Warfare 3. Test třetího zmíněného považuji za nejdůležitější, protože rychlost přenosu a jeho realističnost jsou věci, na které se Sony zaměřila. Pokud by sluchátka selhala zrovna tady, byl by to průšvih. Naštěstí se tak nestalo. Orientace v 3D prostoru byla skvělá, dalo se krásně poznat, odkud slyšíte které zvuky, i identifikovat, kde se nachází nepřátelé. Hodně tomu napomáhal už zmíněný fakt, že sluchátka dobře rozlišují jednotlivé komponenty zvukového obrazu, takže vám jeden segment nepřekrývá druhý.

Cyberpunk pak potvrdil, že sluchátka zní dobře i v dialozích a nedochází k efektu trochu dutých hlasů, který mívají na svědomí levnější herní headsety. Resident Evil zase dobře zkombinoval práci se zvukovou a ruchovou složkou v kombinaci s orchestrální hudbou. Naštěstí opět ani jedna složka nepřebíjí druhou a zvuky s hudbou jsou ve správné rovnováze. Kvalitou reprodukce zvuku prostě Bdy patří ke špičce a fungují jak na hudbu, tak na hry.

zdroj: Vlastní

Konektivita

Nicméně se tím vracíme k záležitosti, která nadělá nejvíc vrásek uživatelům, kteří vyžadují univerzální užitnost, a to je konektivita. Design je zamýšlený tak, že přijdete k počítači, strčíte dongle do USB a používáte připojení přes něj. Případně přijdete k PS5, přepnete na donglu tlačítko na PS5/Mobile a hrajete.

Jenže u mobilu buď máte Bluetooth LE (ještě jednou musím zdůraznit, že sluchátka nepodporují Bluetooth Classic), nebo si musíte vypomoci opět donglem. A to věru nechcete. Na používání s mobilem je příliš rozměrný, do kapsy s ním telefon určitě nestrčíte, protože si tím říkáte o jeho zalomení. Na cesty MHD tedy můžu Budy doporučit jedině v případě, že váš mobil disponuje Bluetooth LE. Zároveň to znamená, že má smůlu i většina současných uživatelů iPhonu, kteří si nepořídili nejnovější model (s BT LE). USB-C, víme?

Samozřejmě jsem nedal na nějaká specifika a zkoušel sluchátka připojit přes standardní Bluetooth, ale marně. Mobily s Androidem (Pixel 6, Samsung Fold 3) sice sluchátka našly, ale hlásily potřebu aplikace pro úspěšné spárování, iPhone je ani nenašel. Při zapojení donglu už spárování u Androidů fungovalo, starší iPhony ale neumožňují ani tohle - jedině v případě, že nad rámec donglu použijete ještě redukci, což je ještě neohrabanější řešení.

Mimochodem, drobná poznámka, sluchátka se musí přepínat mezi módem pro Bluetooth LE spojení a Wireless, což provedete několikavteřinovým dotykem na obou sluchátcích.

zdroj: Vlastní

Musím ovšem pochválit samotnou konektivitu k PS5, kde systém sluchátka přes dongle okamžitě rozeznal. Ovládání prostorového zvuku zde probíhá přes menu nastavení, které slouží právě pro sluchátka. Nikde žádný zádrhel, vše se propojilo v pořádku. Ovládání PlayStationu plně spolupracovalo s Budy a potěšila i drobnost, že DualSense vizuálně registruje, když vypnete mikrofon poklepem na levé sluchátko. Na PC se o zvukový profil stará program InZone Hub, kde si můžete nastavit různé profily ekvalizéru, přepínat mezi nastavením rušení zvuku apod.

Co se týče zmíněného mikrofonu, jde o standardní kvalitu, jakou můžete čekat u špuntů. Pro hraní s kamarády je v pořádku, ale pro pracovní cally už to není žádná hitparáda. Zvuk je syrový, občas nevyrovnaný, prostě nic, co by se mohlo rovnat setům s vlastním mikrofonem, který si můžete dát před ústa. V době, kdy jsme se díky covidu naučili používat kvalitnější techniku, abychom lidem na druhé straně netrýznili uši, jsou špuntové mikrofony spíše znouzectnost. Pro hraní v pořádku, pro náhlý hovor v metru též, ale na cokoliv delšího nedoporučuji.

To, co chtějí dělat, dělají skvěle

Což ale neplatí pro samotná sluchátka INZONE Buds. Cíl Sony je jasný – poskytnout kvalitní herní špunty, které budou poskytovat co nejrychlejší přenos zvuku bez ohledu na to, že propojení skrz dongle část lidí odradí a Bluetooth LE má zatím jen pár zařízení. Budyv tomhle bodují na plné čáře.

Při propojení s PC a PS5 nabízí kvalitní prostorovou reprodukci zvuku, neubíjejí žádné složky hry, tedy ani reprodukci zvukových efektů, ani hudbu. Ergonomicky jsou pohodlná a rozhodně nabízí funkční ekvivalent pro ty, kteří mají problémy s dlouhodobým používáním náhlavních sluchátek. Jelikož běží na stejných driverech jako jiná kvalitní špuntová sluchátka od Sony (WF-1000XM5), je i reprodukce hudby výborná.

Rozhodně mohu INZONE Buds doporučit. Jen si před nákupem sami vyhodnoťte, zda vás nebude limitovat konektivita skrz Bluetooth LE anebo dongle.