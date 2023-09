Procesor použitý v nových iPhonech šlape na paty těm nejlepším počítačovým procesorům

28. 9. 2023 12:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Ať už Apple milujete, či nesnášíte, jedno se kalifornskému gigantovi musí nechat – jeho hardware patří mezi absolutní špičku. Nejhodnotnější firma na světě si je toho samozřejmě vědoma, což jsme mohli všichni svorně pozorovat i na představovací keynote Applu, na které se v souvislosti s telefony iPhone 15 Pro (Max) představily mj. plnohodnotné nativní porty Resident Evil Village, Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage a Death Stranding.

Podobné porty pro mobilní telefony nejsou příliš obvyklé, což člověka nutilo přemýšlet nad tím, zdali budou tyto verze využívat cloudu či jiných kouzel. Vysvětlení je však naprosto jednoduché – procesor Apple A17 Pro, postavený na revoluční 3nm technologii, je totiž opravdu výkonný. A to dokonce do takové míry, že se v tabulkách výkonu na jedno jádro nachází jen několik procent od těch nejlepších herních počítačových procesorů. Patrné je to z benchmarku Geekbench 6, kde se skóre 2 914 bodů prohání kupříkladu AMD Ryzen 9 7950X (2 910 bodů) či Intel Core i9-13900K (2 956 bodů).

Čip použitý v iPhonech samozřejmě míří hlavně na optimální poměr výkonu a spotřeby – ostatně telefon z podstaty věci nemůže disponovat výkonným aktivním chlazením či externím elektrickým zdrojem. Procesor A17 Pro tak využívá „jen“ šest jader, z nichž jsou dvě výkonná a čtyři úsporná. Celkový výkon (7 199 bodů) je tedy oproti nejlepším počítačovým procesorům (16+ jader, 32+ vláken) pochopitelně nižší, a to zhruba třikrát. I přesto je však síla jednoho jádra obdivuhodná – tím spíše vezmeme-li v potaz, že A17 Pro pracuje na maximální frekvenci 3,77 GHz, kterou zmíněné počítačové procesory překonávají klidně o celé 2 GHz.

Velkou konkurenční výhodu pak Apple má i v mobilním „revíru“. Doposud nejvýkonnější souputník v podobě čipu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 totiž ve stejném benchmarku dosahuje skóre 2 050/5 405 bodů (jedno jádro/všechna jádra), což jej oproti A17 Pro řadí zhruba o 30 % níže.

Grafický výkon je ovšem překvapivě vyrovnaný, což by mohlo naznačovat, že si Apple mobilní prvenství neudrží dlouho. Snapdragon 8 Gen 3 je totiž za dveřmi a dle prvních úniků a spekulací to vypadá, že procesorová část bude možná i mírně výkonnější než řešení v iPhonech 15 Pro (Max). Graficky by navíc Qualcomm měl mít navrch zcela určitě, možná i výrazně.

U mobilního využití ale hrubý výkon samozřejmě nehraje takovou roli jako u herních počítačů, mnohem důležitější tedy bude spotřeba, efektivita a další provozní vlastnosti. Ať už ale souboj Apple vs. Qualcomm dopadne jakkoliv, jedna věc je již v tuhle chvíli jistá – v kapsách si budeme nosit mobilní telefony, které se pomalu ale jistě přibližují výkonu herních konzolí.

A kdo ví, možná se díky tomu v budoucnu dočkáme více nativních portů velkých AAA titulů. Nebo možná i nové herní konzole od Applu, o které se spekuluje už snad dekádu?