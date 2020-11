PlayStation 5 v redakci: Unboxing a dojmy z prvního spuštění

12. 11. 2020 19:34 | Hardware | autor: Pavel Makal

Tento týden se skutečně dá nazvat svátky pro hráče. Xbox se svými novými konzolemi debutoval v úterý, PlayStation si na celé řadě trhů příchod v řadě již páté generace odbyl dnes, u nás bohužel bude většina hráčů muset čekat ještě týden.

My máme to štěstí, že jsme se k PlayStationu 5 dostali v předstihu a podobně jako v případě Xboxu vám naservírujeme komplexní informační servis, který začíná právě teď unboxingem nové konzole.

První papírový přebal je zkrášlen měňavým obrázkem, kde se střídají typické symboly známé už z první verze ovladače DualShock, které nechybějí ani na aktuálním DualSense, spolu s heslem „Hraní nemá hranice“.

Přední strana krabice láká na možnosti konzole, ke kterým má patřit rozlišení až 8K, případně 4K ve 120 FPS na odpovídajících displejích. Samozřejmostí je technologie HDR, kterou oplývá většina moderních televizí a svůj velký rozmach prožila s příchodem půlgeneračního upgradu PlayStation 4 a Xboxu One.

Na zadní straně se dočtete o dalších zásadních aspektech PlayStationu 5, tedy o extrémní rychlosti systému dosažené díky speciálnímu SSD a o sekundárních smyslových vjemech. Ty si vezme na starosti nový ovladač DualSense s haptickou odezvou a technologie 3D Audio na headsetech, které si s ní umí poradit.

Po vysunutí z druhého přebalu se konečně dostáváme ke kartonové krabici, kterou zdobí prosté logo PlayStation, ale také praktické madlo. Krabice je podstatně větší než ta, v níž je uskladněn Xbox Series X, velikostně ostatně PlayStation 5 vítězí i bez balení.

Konzole je konečně venku a v celé své kráse. Používat ji můžete jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Na první pohled působí velmi dobře, dílenské zpracování je kvalitní, matné tvrdé plasty skvěle doplňuje lesklý střed v provedení Piano Black, které je pro platformu specifické. Jeho nevýhodou je bohužel fakt, že na něm uvidíte každý otisk prstu. Rozměry činí zhruba 390mm x 104mm x 260mm (výška x šířka x hloubka) v případě verze s mechanikou, digitální varianta je o centimetr užší.

Kompletní obsah balení. Vyjma samotné konzole tu naleznete jeden exemplář ovladače DualSense, stojánek pro horizontální i vertikální umístění (v případě polohy vleže je schován vzadu a nijak nenarušuje design), kabel pro napájení, HDMI kabel a pak USB-C kabel pro napájení DualSense (ten mimochodem u konkurence chyběl, což některé novopečené majitele zmátlo, zdravíme Aleše!).

DualSense v celé své kráse. Ovladač se velmi dobře drží, je lehký a jeho design působí skutečně prémiově. Průhledná tlačítka a kombinace bílé a černé budí velmi vkusný a přitom hi-tech dojem, obecné rozložení ovládacích prvků zůstává stejné jako v minulosti, přibylo ovšem tlačítko na tlumení mikrofonu.

Detail přední strany. Na recenzi jsme dostali verzi s diskovou mechanikou, k dostání je i plně digitální varianta, která se výkonností nijak neliší a díky absenci mechaniky je absolutně symetrická. Na přední straně si také můžete povšimnout dvou zdířek pro USB a USB-C připojení.

Zadní strana konzole odhaluje další konektory, jejich nabídka je prakticky totožná jako u konkurence. I zde nalezneme otvor pro napájení, HDMI, dva USB porty a ethernetovou přípojku. Optický výstup zde bohužel nenaleznete, podobně jako byste ho marně hledali i v případě Xboxu Series X a S.

Srovnání s PlayStationem 4 Pro včetně ovladače. Minulá generace byla o poznání útlejší i menší, přesto se nemohu ubránit dojmu, že proti svému nástupci vypadá jako chudý příbuzný. Design PlayStationu 5 se vám může líbit, nebo jej můžete nenávidět, jisté ale je, že vzbuzuje emoce a nenechává publikum chladným.

Co by to bylo za unboxing, kdyby u něj nepomáhaly dvě morčecí asistentky. Díky nim můžete srovnat šířku i hloubku konzole s mírně nadprůměrně rostlými hlodavci. Je zjevné, že co se šířky týče, vítězí výrazně štíhlejší PlayStation 5.

Během focení jsem se pokusil poměřit i výšku konzole, což obě figurantky bohužel nesly relativně nelibě, odmítaly držet polohu (a úhel) a neustále se nemotorně batolily po testovacím prostoru, případně jedna po druhé. Uvedená fotografie je tou nejlepší, kterou se povedlo zaznamenat. Bohužel je její výpovědní hodnota prakticky nulová, a tak musí nastoupit suchá řeč čísel: PlayStation 5 je vysoký zhruba jako pět a půl Rozinky.

První spuštění konzole zcela dokonale podtrhlo dojem, jakým působí celé zařízení na první pohled. Vše je velmi rychlé, update firmware má jen něco kolem 870 MB a inovované uživatelské prostředí je nesmírně moderní, a to až do takových detailů, jako je hladkost zadávání jednotlivých písmenek na virtuální klávesnici. I PlayStation 5 vám během úvodního nastavení nabídne spárování s mobilní aplikací a snadný přenos dat z dosud vlastněného PlayStationu 4.

V příštích dnech vám přineseme recenze launchových her i hlubší rozbor dojmů po delším užívání, a to jak textovou formou, tak i na videu.