Konkurence DLSS nespí. AMD vylepšuje svůj upscale FSR

11. 9. 2022 12:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

AMD postupně vylepšuje svůj upscale FSR (původním obchodním názvem AMD FidelityFX Super Resolution), aby dohnala marketingově (a samozřejmě i technicky) velmi povedený projekt DLSS. S ním Nvidia zaznamenala velký úspěch a částečně pootočila rezervovaný postoj PC hráčů k upscalům všeho druhu.

Pokud je DLSS ve hře implementováno správně, přináší kartám GeForce konkurenční výhodu, což se samozřejmě AMD snaží vymazat. A nutno říct, že po kompromisních začátcích s FSR 1.0 už se nynější dvojková verze upscalu od AMD svou kvalitou DLSS téměř vyrovná.

Vždy je ale co vylepšovat, a proto nedlouho po uvedení FSR 2.0 máme na stole další verzi, tentokrát však jen dílčí. FSR 2.1 si dává za cíl eliminovat duchy doprovázející pohyb některých drobných objektů a zlepšit stabilitu obrazu. Nejlépe to demonstruje video níže.

zdroj: Archiv

FSR 2.1 podporuje v době psaní článku pouze Farming Simulator 22, ale očekává se zprovoznění i v dalších titulech. K tomuto účelu povýšilo AMD do nové verze i plugin pro Unreal Engine 4/5. Jak to ale s počtem podporovaných her nakonec bude, se samozřejmě nedá říct dopředu.

AMD FSR 2.0 funguje aktuálně ve 20 hrách, nedávno do seznamu přibylo i Red Dead Redemption 2. Nejnovější verze 2.1 by pak měla v těchto dnech dorazit i do Cyberpunku 2077 a poté i do dalších 25 her, ale i tak bude oproti DLSS seznam podporovaných titulů stále podstatně skromnější.

Nespornou výhodou AMD FSR 2 nicméně je, že běží na grafických kartách nezávisle na značce čipu. Zprovozníte ho tedy jak na Radeonech, tak i na konkurenčních GeForce. To se o DLSS nedá říct, to běží jen na grafikách Nvidia, a to ještě jen na těch novějších vybavených jádry Tensor (řada RTX). FSR je dobrou alternativou i pro starší grafické karty, protože na Radeonech běží od generace RX 500 a výše (jako minimum se doporučuje model RX 590) a u Nvidií můžete počítat s podporou GeForce řad 10, 16, 20 i 30.