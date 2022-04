Intel ukázal svou první herní desktopovou grafiku. Dočkáme se jí v létě

2. 4. 2022 11:44 | Hardware | autor: Jiří Svák

Intel se snaží probojovat do segmentu samostatných herních grafik už několik let. Prvním hmatatelným výsledkem jeho snažení byl v roce 2020 prototyp grafické karty Intel Xe MAX, který firma prezentovala na CESu jako první dedikovanou grafiku od doby Intelu i740 v 90. letech (nepočítáme profesionální výpočetní modely).

Šlo však pouze o demonstraci a jako samostatná grafika se produkt do prodeje nedostal. Čip s kódovým označením DG1 ale našel uplatnění coby mobilní grafika v noteboocích. Pokud jste se v té době chystali nějaký stroj pořídit, klidně jste mohli na takto vybavený notebook narazit i na našem trhu. Bylo jich málo, protože stále šlo především o způsob, jak si prověřit schopnosti výroby a distribuce nové technologie, nicméně na trh se výrobek dostal.

Čip to ale nebyl nijak výkonný, proto většina hráčů čekala na evoluci v podobě vyšší varianty DG2, která svým výkonem mířila do vyšší třídy, tedy právě tam, kde se pozicují herní grafické karty. Intel tuhle herní řadu v nedávné marketingové kampani oficiálně pojmenoval Intel ARC (což berte jako ekvivalent AMD Radeon nebo Nvidia GeForce), přičemž první generace se má jmenovat Alchemist (zde paralelu hledejte v označení generace GPU jako například AMD Navi nebo GeForce Ampere).

O tomto čipu ale Intel vypouštěl jen kusé informace, podrobnosti o produktu tak nadšenci skládali spíše z úniků a neověřených zdrojů. Nepomohl tomu ani odklad, karty tady podle původních plánů měly být už v roce 2021. I kvůli tomu se spekulovalo, že své nové plánované vydání v prvním kvartálu tohoto roku Intel znova nestihne a dočkáme se dalšího odkladu. Inu, je to pravda tak z půlky.

Středečním oznámením Intel sice svůj slib dodržel, ale jde prakticky o launch na papíře, protože reálná dostupnost nových produktů je aktuálně neexistující. A není divu: První várka nových grafik se týká jen notebooků, tedy bude ještě chvíli trvat, než výrobci připraví nové modely již s novými grafickými čipy.

Samostatná grafika do PC, tedy to, co zdejší čtenáře pravděpodobně nejvíce zajímá, byla nakonec oznámena až na léto, což může znamenat rozpětí od června až po začátek září. Alespoň se nám však Intel odvážil ukázat render své desktopové grafiky. Nazval ji „Intel Arc A-Series Limited Edition“, což dává napovědět, že půjde o nějakou kusově omezenou limitku nebo něco na styl Founders edice od Nvidia.

zdroj: Intel

Karta má být vybavena dvouslotovým chladičem s dvojicí radiálních ventilátorů a čtveřicí heatpipe. Z videa lze také vidět, že kolem jádra karty je osazeno 8 paměťových čipů, při použití 2GB modelů by tak mohlo jít celkem o 16 GB VRAM. To odpovídá informacím, které nejvyšší herní grafice přisuzovaly právě 16 GB GDDR6 pamětí na 256bitové sběrnici. Ale jde pouze o render, takže je možné, že se jedná o ilustrační záležitost, na kterou nemůžeme spoléhat.

Co se dalších parametrů týče, nejvyšší varianta grafiky by měla 4096 shaderů, speciální jednotky pro AI i ray-tracing, což zakládá podporu vykreslování RT efektů i upscale pomocí AI (tedy konkurenci aktuálního Nvidia DLSS). Čip bude vyroben bude na 6nm výrobním procesu TSMC a údajně by měl dosahovat frekvencí kolem 2200 MHz, čímž by se postavil ve srovnání s aktuální produkcí konkurence k těm vysoce taktovaným modelům. TDP rovněž nebylo potvrzeno, odhady mluví o 175–225 W, ale to se do léta určitě ještě dozvíme.