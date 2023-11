Grafická karta AMD Radeon RX 7900 GRE se nakonec začala prodávat i v Česku

10. 11. 2023 8:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Zatímco procesory AMD letos předvedly, že i David může porazit Goliáše, sektor grafických karet je už dlouho opanován společností Nvidia. Dá se navíc do jisté míry říci, že se v něm nic moc zajímavého neděje.

Pokud v následujících týdnech plánujete stavět nový herní počítač, možná jste se kvůli tomu dostali do situace, kdy vlastně nevíte, kterou kartu zvolit. AMD obvykle nabízí mírně nižší cenu vykoupenou nižší efektivitou, Nvidia naopak boduje stále lepším DLSS a úspornými čipy, jenže s často menší než optimální kapacitou VRAM. Kéž by tak existovala nějaká kreativní možnost, jak se dostat k lepším kartám za lepší cenu…

Inu, právě takovou možností by teoreticky měl být AMD Radeon RX 7900 GRE. Ona zkratka GRE znamená Golden Rabbit Edition, tedy Edici zlatého králíka. To nám Evropanům sice může připadat jako trochu dadaistické označení, jedná se ovšem o narážku na rok 2023, který v čínském kalendáři značí rok králíka. Právě na Čínu se totiž karta měla exkluzivně orientovat, jenže postupem času si vyšlapala cestičku i do hotových sestav prodávaných v Evropě. Posledních několik týdnů se dá v obchodech zahlédnout dokonce i samostatně.

A to jak u velkých evropských prodejců, tak v českých e-shopech. V současnosti ji ve verzi od XFX nabízí hned sedmička tuzemských obchodů za ceny od 17 tisíc korun, tedy zhruba jeden a půl tisíce korun pod doporučenou cenou.

Co za tyto peníze dostanete? RX 7900 GRE je založená na nejnovější architektuře AMD RDNA 3, použité GPU Navi 31 XL je pak jakýmsi hybridem Navi 31 a Navi 32. Karta má 16 GB GDDR6 pamětí, tedy aktuálně dostatečnou porci i pro 4K rozlišení. U nás prodávaná verze od XFX používá referenční chladič se třemi ventilátory, TDP by mělo činit vcelku slušných 260 W.

Podle testů referenčních verzí se navíc zdá, že onen chladič je relativně schopný, i když od specializovaných výrobců už jsme přeci jen zvyklí na ještě nižší teploty i hlučnost. Pokud ovšem se zděšením vzpomínáte například na referenční jednoventilátorové chlazení u starších modelů R9 290 (X), není třeba se obávat, tak zlé to tentokrát rozhodně není.

Další specialitou je balení, ve kterém vám zakoupená karta dorazí. Prodejci totiž zdůrazňují, že se jedná o krabice určené velkoodběratelům – grafika se běžně prodává v jednoduchých baleních po osmi kusech, nelze tedy očekávat bohaté příslušenství s archem samolepek, podložkou pod myš a omalovánkami.

zdroj: Foto: Techspot

A samotný výkon? Tím RX 7900 GRE o jednotky procent překonává RX 7800 XT a Nvidia GeForce RTX 4070, což ji také řadí o zhruba 10 % výkonu za RX 6950 XT, 15 % za RTX 4070 Ti nebo více než 20 % za RX 7900 XT. A právě v tom tkví největší problém RX 7900 GRE.

Pokud její cena časem spadne pod 15 tisíc korun, mohlo by se jednat o zajímavou nabídku – v současnosti ale okolo této hranice najdete právě RX 7800 XT a RTX 4070, kterým marginální výkonovou ztrátu za dva ušetřené tisíce korun pravděpodobně odpustíte.

Nezbývá tedy než doufat, že velkoobchod, který tuhle kartu stvořil, dovede také časem stáhnout její cenu. V Číně se minulý měsíc dostaly na trh další grafické hybridy, konkrétně RX 6750 GRE ve variantách s 10 a 12 GB VRAM. Tyto karty však vycházejí ze starší architektury, díky čemuž je AMD prodává s mnohem agresivnější cenovkou. Podle dostupných informací dovedou za cenu RTX 4060 ve verzi s 8 GB VRAM nabídnout nejen onu větší paměť, ale také o 15 % vyšší výkon. Doufejme tedy, že se i další „králičí“ verze karet od AMD časem dostanou na náš trh…