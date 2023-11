AMD očekává, že budoucí procesory budou dosahovat vyšších teplot

2. 11. 2023 17:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Dlouhou dobu jsme byli zvyklí, že nová generace hardwaru bývala nejen výkonnější, ale i menší, tišší, chladnější a tak nějak celkově energeticky účinnější. Tu a tam se sice objevila méně povedená výjimka, jinak ovšem rovnice „nový = po všech stránkách lepší“ beze zbytku platila.

Podle viceprezidenta a generálního manažera AMD, Davida McAfeeho, bychom si ovšem měli zvykat na změny. Ostatně toho, že aktuální procesory topí o něco více, než bylo běžné před několika lety, jsme si již všimli. Nelichotivý primát v této metrice drží nové Intel Core procesory 14. generace, které se na psychologickou metu 100 stupňů Celsia dovedou dostat už po pár vteřinách maximální zátěže, a to i s výkonným vodním chlazením.

McAfee však podotýká, že taková situace bude do budoucna normou. Aktuální procesory AMD Ryzen 7000 sice patří k tomu nejefektivnějšímu, co si dnes do počítače můžete pořídit, ale i u nich jsou teploty vyšší, než na jaké jsme byli zvyklí třeba před 10 lety. Důvod? Zvyšující se hustota čipů. Pokročilejší výrobní procesy sice společnostem dovolují navýšení výkonu při zachování či dokonce snížení spotřeby, jenže fyzika zjevně funguje stále stejně.

Procesory architektury Zen 1 (Ryzen 3, 5, 7 a Threadripper generace 1xxx z roku 2017) byly vyráběny 14nm procesem, díky čemuž využívaly čip o velikosti 212 mm2, na kterém se nacházelo 4,8 miliard tranzistorů. Dnešní Zen 4 už ale funguje na 5nm procesu, jeho čip se smrsknul na 71 mm2 a obsahuje celých 6,6 miliard tranzistorů. Za pouhých šest let jsme se tedy dostali na více než čtyřnásobnou hustotu čipu, který pak přirozeně generuje větší množství tepla na menším prostoru. A pokud nedojde k nějakému revolučnímu průlomu, do budoucna se situace dramaticky zlepšovat nebude.

Není však třeba věšet hlavu, i takové efekty k vývoji technologií patří. Pokud se tedy nebude dramaticky zvyšovat spotřeba čipů, efekt na uživatele bude minimální. Utrpět by potom neměla ani životnost procesorů – ostatně i výrobci základních desek už na zvýšené teploty procesorů reagují hardwarovými i softwarovými optimalizacemi. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že nám tyto úpravy počítače dále nezdraží…