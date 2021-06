GeForce RTX 3080 Ti: Nový topmodel za nesmyslné peníze

4. 6. 2021 16:01 | Hardware | autor: Jiří Svák

Nvidia na Computexu představila již delší dobu předpovídané novinky v generaci grafických karet Ampere. Jedná se o čipy GeForce RTX 3070 Ti a 3080 Ti. Zatímco první jmenovaná grafika se dočká svého uvedení na trh až 10. června, model RTX 3080 Ti byl vydán obratem a vyšly na něj rovnou i recenze.

V aktuální mizérii na trhu s grafickými kartami sice bude čtení výkonnostních testů připomínat listování devadesátkovými katalogy s PC v ceně dvou ročních platů, přesto by byla škoda nový model úplně pominout. Jde totiž o nový high-end, který se pasuje do role náhrady za příliš vysoko naceněnou RTX 3090. Ta sice stojí na vrcholu nabídky herních GeForce, ale se svými 24 GB paměti se hodí spíše do počítačů videotvůrců a kreativních týmů.

zdroj: Foto: Nvidia

Šanci uvést na trh nový topmodel s adekvátní cenovkou ale Nvidia propásla. Zatímco u řady RTX 2000 jsme mohli nejvyšší Ti model pořídit za doporučených 999 USD, novou RTX 3080 Ti Nvidia nacenila ještě o 200 USD výše, tedy na 1199 USD (v Česku oficiálně 32 000 Kč).

Jistě si vzpomenete, jak jsem si u celé generace RTX 2000 stěžoval, že už tehdy Nvidia ceny přestřelila, protože v té době se dal téměř stejný výkon za stejnou cenu pořídit u pascalovských modelů (řada GTX 1000). Mimochodem, tehdy stála GTX 1080 doporučených 599 USD a GTX 1080 Ti pouze 699 USD. Tak co na to říct teď?

Ještě pikantnější na tom je, že předcházející cenový skok alespoň kryl slušný nárůst výkonu. V tehdejších testech vycházela RTX 2080 Ti oproti RTX 2080 v průměru asi o čtvrtinu výkonnější. RTX 3080 Ti je však ve srovnání s RTX 3080 výkonnější v průměru asi jen o 10 %. A to beru průměr ze všech rozlišení, kde to „zachraňuje“ 4K, jinak je rozdíl jednociferný. Ale to se není čemu divit. Už RTX 3090 nenabízela oproti RTX 3080 nijak výrazný výkonnostní odstup (do 15 %), pokud mezi ně chtěla Nvidia vměstnat ještě RTX 3080 Ti, nemohlo to dopadnout jinak.

zdroj: Foto: ComputerBase.de

zdroj: Foto: ComputerBase.de zdroj: Foto: ComputerBase.de

Neznamená to však, že nad takovou strategií mávnu rukou. Jistě, chápu, nedostatkové zboží a velká poptávka je učebnicovým příkladem pro korekci cen, tak značné navýšení ceny nepodpořené nárůstem výkonu je však už i na mě moc. 500 dolarů za 10 % výkonu navíc? Opravdu? RTX 3080 Ti tak spíše působí, jako by se Nvidia chtěla přiživit na katastrofální situaci se zásobováním grafických karet. A to jí hráči rozhodně neodpustí.

Zmiňoval jsem to už několikrát, ale s takovým trendem se z PC gamingu, i po opadnutí čipové krize, stane záležitost bohatých. Nevěřím totiž tomu, že by se zvyšování cen high-endu nepromítlo i do nižších výkonnostních hladin. Výrobci vždycky budou chtít své portfolio segmentovat a mezi vysoce naceněnými modely a kartami střední třídy určitě nenechají velkou mezeru. Se srovnatelným MSRP by byla alespoň nějaká šance, že se ceny po ustálení situace na trhu zkorigují na přijatelnou úroveň, takto ale pochybuji. Když se pak průměrný uživatel toužící po 4K hraní podívá na ceny PC high-endu a srovná je s cenou konzolí, které už rovněž zvládnou 4K/60 FPS, nebude nad čím přemýšlet.

Dost nářků, pojďme se podívat na trochu dat. RTX 3080 Ti je založena na stejném čipu jako RTX 3090 a RTX 3080, tedy GA102, který může nést maximálně 10496 výpočetních jednotek. RTX 3080 Ti dostala do vínku celkem 10240 CUs, oproti plnému čipu v RTX 3090 to tedy není žádný velký rozdíl. Proto se taky novinka své výkonnější sestře téměř vyrovná.

zdroj: Foto: Nvidia

Nevyrovná se ale videopamětí, ta je oproti RTX 3090 poloviční (12 GB versus 24 GB). To je však i pro high-endovou herní kartu naprosto dostačující hodnota, ostatně to platí i pro 10GB paměť v modelu RTX 3080. 2 GB VRAM navíc tak není nic, co by potenciálním kupcům RTX 3080 Ti ospravedlnilo 500dolarový příplatek.

Oproti RTX 3090 má RTX 3080 Ti nižší takty, alespoň co se srovnání Founders edicí karet týče. Rozdíl to ale není velký, takže lze očekávat, že OC modely RTX 3080 Ti výkonem překonají základní edice RTX 3090, anebo se jim alespoň vyrovnají.

RTX 3080 Ti podobně jako RTX 3090 stojí na vrcholu grafů spotřeby. TDP oproti RTX 3080 stouplo o 30 W na 350 W. Podle měření ComputerBase.de karta takového odběru při hraní skutečně dosahuje. Energetickou efektivitou se nevymyká zbytku karet řady Ampere, na druhou generaci architektury Navi, kterou najdeme v nejnovějších Radeonech, tak nemá.

zdroj: Foto: ComputerBase.de zdroj: Foto: ComputerBase.de

RTX 3080 Ti v absolutních výkonnostních číslech vypadá dobře, prakticky nahrazuje RTX 3090 (rozdíl 1–3 % v průměru), ale ta cena to kartě opravdu kazí. Takovou grafiku bych někomu jen těžko doporučil, a to i za stavu, kdy by bylo možné ji koupit za doporučenou cenu udávanou výrobcem.

zdroj: Foto: Nvidia

O druhé představené kartě máme informace pouze z oficiálních prezentací Nvidia. Ale vzhledem k tomu, že vydání je naplánované na 10. června, objeví se brzy i nezávislé testy.

GeForce RTX 3070 Ti je založena na čipu GA104, stejně jako RTX 3070. Oproti ní nese asi o 5 % více výpočetních jader (6144 versus 5888). Citelný upgrade ale dostaly paměti. Stále mají kapacitu 8 GB, jsou však nově postaveny na rychlejších čipech GDDR6X, slušně tak stoupla propustnost paměťového subsystému (608,3 GB/s versus 448 GB/s).

Cenovka karty stoupla na 599 USD, což je oproti RTX 3070 100dolarový příplatek. Oficiálně pro Čechy to znamená 15 800 Kč (tj. o 1800 Kč než v případě RTX 3070). TDP karty taktéž poskočilo: o 70 W na celkových 290 W, což není málo.

Kartu Nvidia bohužel výkonnostně nesrovnává s nižším modelem, ale s RTX 2070 Super z předcházející generace (protože marketing). Odhaduji, že výkonnostní odstup bude o trochu nižší nebo stejný jako v případě dua RTX 3080 a RTX 3080 Ti. Výpočetních jednotek má karta o 5 % navíc, což ještě o trochu zvednou lepší paměti a vyšší TDP. Ale na definitivní zhodnocení výkonu si budeme muset počkat na recenze.