AMD zpátky ve hře: Výsledky nezávislých testů grafických karet Radeon RX 7800 XT a RX 7700 XT

21. 9. 2023 14:30 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Nové grafické karty architektury AMD Navi 32 sice firma představila před pouhými několika týdny, některé zahraniční redakce se však již dočkaly zkušebních vzorků, z nichž vznikají první nezávislé recenze. Rychlý pohled na tuzemské „internety“ pak odhaluje, že i na český trh nové karty pomalu, ale jistě proudí. A jelikož zajíce v pytli nikdo kupovat nechce, pojďme si v krátkosti shrnout, jak grafické novinky dopadly.

Levnější Radeon RX 7700 XT by u nás měla startovat s cenovkami okolo 12 000 Kč. Za tuto částku nabídne výkon velmi podobný starší RX 6800, tedy prakticky přesně mezi konkurenčními Nvidia RTX 4060 Ti a RTX 4070. Za cenu podobnou RTX 4060 Ti v 16GB verzi tak disponuje skoro o 10 % vyšším herním výkonem – je však třeba jedním dechem dodat, že 8GB verze karty od Nvidie má výkon velmi podobný své variantě s větší pamětí.

Ceny nejlevnějších kusů RTX 4060 Ti 8 GB navíc v ČR již padly pod hranici 9 500 Kč. Pokud tedy hrajete v rozlišeních Full HD či WQHD, kde z principu nevyužijete takové množství VRAM, zelená konkurence se minimálně prozatím jeví výhodněji. RX 7700 XT však přesto boduje právě onou hodnotou paměti. S 12 GB VRAM je totiž na stejné úrovni jako mnohem dražší karty od Nvidie (RTX 4070, RTX 4070 Ti).

V poměru cena / výkon však prozatím překvapivě lépe vychází dražší Radeon RX 7800 XT, kterou bychom měli v našich obchodech nalézat za ceny od 13 500 Kč. Za příplatek jednoho a půl tisíce si oproti slabší kartě řady Navi 32 dopřejete přibližně 15% výkonový nárůst, což silnější grafiku řadí o několik jednotek procent nad RTX 4070 od Nvidie. Náskok novinky se zvyšuje úměrně rozlišení – tento jev však samozřejmě má velice pragmatický původ v podobě vyšší VRAM. Zatímco RX 7800 XT dostala do vínku high-endových 16 GB, RTX 4070 se bohužel musí spokojit s pouhými 12 GB. Karta od AMD by navíc ve výsledku měla být i levnější, protože RTX 4070 v Česku stále začíná na hranici 15 000 Kč.

Dobrou zprávou je, že u obou modelů Navi 32 se výrobcům většinově daří držet hlučnost a teploty karty na příjemných hodnotách. RX 7700 XT od společností Sapphire, XFX a ASUS dosahovala maximálních teplot v rozmezí 56-65 °C s hlučností do 30 dBA. RX 7800 XT od výrobců ASRock, ASUS, PowerColor, Sapphire a XFX se potom pohybovala v rozmezí 57-70 °C, nejvyšší hlučnost u XFX RX 7800 XT Merc 319 pak činila 31,5 dBA. V testech RX 7800 XT se objevila i referenční karta přímo od AMD, u ní ale naměřené hodnoty pochopitelně stoupaly mnohem výše.

Pokud ovšem Nvidia na některé frontě stále boduje, je to jednoznačně spotřeba. RX 7700 XT při hraní spotřebuje zhruba 230 W za hodinu, což oproti konkurenční RTX 4060 Ti činí propastný rozdíl v podobě 70 W. RX 7800 XT v zátěži spotřebuje 250 W, čímž však RTX 4070 také převyšuje, a to o nemalých 50 W. AMD tedy mezigeneračně sice dosáhlo mírného pokroku, Nvidia je ale touto optikou stále o několik kroků dále.

zdroj: techpowerup.com

Stejně tak karty od AMD ztrácí ve výkonu se zapnutým ray tracingem a minimálně prozatím i v technologiích sloužících k dopočítávání snímků. Zatímco konkurenční DLSS 3 již využívá několik desítek nových titulů, alternativa v podobě AMD FSR 3 se do her dostane až během podzimu. Jako první by se podpory FSR 3 měly dočkat tituly Forspoken a Immortals of Aveum, implementace by však měla být relativně jednoduchá – další hry by tedy mohly následovat v rychlém sledu.