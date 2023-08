Nové grafiky od AMD oficiálně, RX 7800 XT a RX 7700 XT dorazí už za dva týdny. Co to znamená pro hráče?

28. 8. 2023 16:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Gamescom sice patří primárně hráčům a hrám jako takovým, to však neznamená, že by se hardwarové firmy držely zkrátka. Svou vlastní kolínskou akci si tedy kromě Geoffa Keighleyho připravilo i AMD – a jeho Gaming Festival přinesl mimo jiné i očekávané nové grafické karty řady Navi 32.

Začněme dražším Radeonem RX 7800 XT, který by měl, alespoň tedy dle reklamních grafů, výkonem mírně převyšovat konkurenční NVIDIA RTX 4070. Karta s 37 teraflopy hrubého výkonu (80% nárůst oproti RX 6800 XT) a 256bitovou sběrnicí navíc dostane do vínku hned 16 GB GDDR6 VRAM, což potěší zejména hráče ve vysokých rozlišeních.

Menší radost však budoucím majitelům udělá spotřeba. Ukazatel TBP (Total Board Power) značí její maximální limit, přičemž 263 W u 7800 XT nevypadá oproti 200-220 W u RTX 4070 velmi lichotivě. Na druhou stranu, podobně výkonný Radeon RX 6900 XT z minulé generace si v zátěži řekne hned o 300 W, takže mezigenerační posun je i přes nevábná absolutní čísla značný.

„Lidovější“ Radeon RX 7700 XT má na mušce NVIDIA RTX 4060 Ti 16 GB, kterou na interních grafech výkonu opět mírně poráží. S 35 teraflopy hrubého výkonu překonává aktuální RX 6700 XT o masivních 167 %, 192bitové sběrnici pak sekunduje 12 GB GDDR6 VRAM.

Obrovské nárůsty hrubého výkonu samozřejmě nebudou reflektovat nárůst snímkovací frekvence ve hrách – pokud zasadíme výkon RX 7700 XT do kontextu současné nabídky AMD, měla by se nová karta zařadit mezi RX 6800 a RX 6800 XT. Stejně jako u dražšího bratříčka se ani zde nedočkáme oslnivě nízké spotřeby, RX 7700 XT by si měla říct až o 245 W, což oproti sympatickým 165-185 W u NVIDIA RTX 4060 Ti 16 GB opět nevypadá dobře.

Bude tedy AMD vyšší spotřebu kompenzovat nižší cenou? Na koncové ceny v českých obchodech si budeme muset ještě nějaký ten týden počkat, doporučené prodejní ceny však činí 499 USD/549 EUR u RX 7800 XT (cca 14 500 Kč) a 449 USD/489 EUR u RX 7700 XT (cca 13 000 Kč). Jen pro porovnání, RTX 4070 začínala na 600 USD/659 EUR (cca 17 500 Kč), zatímco za RTX 4060 Ti 16 GB si NVIDIA oficiálně říká o 499 USD/549 EUR (cca 14 500 Kč). Sluší se však dodat, že RTX 4060 Ti s 8 GB videopaměti je na tom za 399 USD/439 EUR (cca 11 500 Kč) s výkonem skoro stejně jako její dražší, nepříliš populární varianta.

Od představení modelů generace RTX 40 navíc již uplynulo několik měsíců, všechny zmíněné karty NVIDIA se tak dají, v závislosti na konkrétním výrobci a modelu, v současnosti sehnat levněji. Nejlevnější RTX 4060 Ti 8 GB na našem trhu aktuálně začínají okolo hranice 10 tisíc Kč, RTX 4060 Ti 16 GB startují na 12 500 Kč a za RTX 4070 dnes dáte minimálně 15 tisíc Kč. Nabízí se tedy otázka, jak moc se opravdové ceny nových AMD karet budou lišit od těch doporučených. Stejně tak si ještě počkáme na testy z reálného světa, které nemusí přímo odpovídat firemním tabulkám.

Má se tedy NVIDIA své konkurence bát? Inu, kuloáry už pomalu prosakují zvěsti o tom, že bude na nové grafiky od AMD reagovat zlevněním RTX 4060 Ti ve variantě se 16 GB VRAM – tento krok však očekáváme prakticky od chvíle, kdy se ambiciózně naceněný model v line-upu kalifornského giganta objevil.

Ostatní modely zřejmě výprodeje nečekají – mohlo by to tak nakonec být právě AMD, které s cenou nových karet Navi 32 ještě cukne trochu níže. Koneckonců nejlepší variantou by pro nezaujaté hráče byl právě vyrovnaný souboj obou titánů grafického trhu. Jen vysoce konkurenční trh totiž může ceny grafik dále snížit…