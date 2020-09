AMD vrací úder. Nové Radeony a procesory Zen 3 představí v říjnu

V minulém týdnu vzbudila Nvidia se svým oznámením nové generace grafických karet rozruch. Modely Ampere podle firemních dat i exkluzivního preview Digital Foundry ukazovaly až 100% nárůst výkonu oproti kartám (ještě) stávající generace RTX 2000, a to ve stejné cenové hladině. Rukavice tak přistála na straně AMD, aby se vytasilo se svou odpovědí. A moc dlouho jsme čekat nemuseli.

Lisa Su (CEO AMD) na svém Twitteru propálila, že společnost představí své nové architektury pro grafické karty a procesory už v říjnu. V případě grafik jde o druhou generaci RDNA, označovanou prostě jako RDNA 2, v případě CPU jde zase o nová jádra Zen 3, která by měla sloužit jako základ desktopových procesorů Ryzen 4000.

It’s going to be an exciting fall for gamers... time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0