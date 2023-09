AMD Ryzen 5 7500F přichází do českých obchodů. Přivítejte nového krále levných herních sestav

26. 9. 2023 17:00 | Hardware | autor: Aleš Tihlařík

Uvažovali jste v poslední době o stavbě nového herního počítače, ale zároveň nedisponujete rozpočtem, který by vám stačil na slušnou ojetou Fabii? V takovém případě vám obvykle v košíku přistál nejlevnější procesor řady Intel Core i5, který i v případě aktuálního modelu i5-13400(F) platí za velmi dobrou volbu.

Konkurence v podobě AMD Ryzen 5 řady 7xxx se sice jeví jako herně schopnější, koupi však prodraží základní desky se stále relativně novou paticí AM5. Při tradičně vyšší spotřebě AMD se tak procesor od Intelu rázem jeví jako podobně dobrý kup – tedy minimálně v poměru cena/výkon.

A bylo by tomu tak i nadále, kdyby se v českých obchodech pozvolna nezačal objevovat AMD Ryzen 5 7500F. Jeho určení sice mělo být celosvětové, ale dlouhou dobu se vyskytoval jen v Číně či v hotových počítačích velkých výrobců. Naděje však tradičně umírá poslední, a v tomto případě se modlitby tuzemských hráčů vyplatily. CPU se navíc v prvních e-shopech prodává okolo pěti tisíc korun, což je zhruba o 500 Kč méně než v případě výše zmíněné konkurence od Intelu.

Na tom by asi nebylo nic zvláštního, kdyby levnější Ryzen nedosahoval lepších výsledků v testech – a to nejen těch syntetických, ale i herních. V průměru je totiž zhruba o 12 % výkonnější než i5-13400F, řadí se tedy spíše mezi i5-13500 (aktuální cena 6 500 Kč) a i5-13600 (aktuální cena 7 500 Kč).

Ryzen sice oproti nejslabší i5 spotřebuje zhruba o 20 W více, takový rozdíl je ovšem vzhledem k výkonovému nárůstu plně opodstatněný. Na pozoru by se navíc měly mít i procesory z vlastní stáje AMD, výkonový rozdíl mezi Ryzeny 5 7500F a 7600 je totiž neznatelný. Příplatek zhruba 600 Kč tak bude nutný jen pro zákazníky, kteří z nějakého důvodu vyžadují integrovaný grafický čip, jenž v levné novince absentuje.

A jak bude reagovat Intel? Nová generace procesorů Raptor Lake Refresh by měla být představena zhruba za měsíc a dle předchozích úniků se dá předpokládat, že si levnější modely i5 výkonem polepší zhruba o 5-10 %.

S výkonem ale samozřejmě mírně naroste i spotřeba. V první vlně navíc Intel s vysokou pravděpodobností oznámí jen dražší i5-14600K, takže na konkurenceschopného rivala v podobě i5-14400(F) si Ryzen 5 7500F nejspíše počká do začátku příštího roku. Minimálně do té doby tedy bude novinka od AMD tou nejlepší možnou volbou pro takřka všechny herní sestavy do 25-30 tisíc Kč.