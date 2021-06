A cenu za nejzbytečnější kartu vyhrává... Geforce RTX 3070 Ti!

11. 6. 2021 18:00 | Hardware | autor: Jiří Svák

Odpusťte mi trochu bulvárnější titulek, ale nová GeForce RTX 3070 Ti je skutečně kartou, která podle mého názoru vůbec nemusela vyjít. Její výkon je v průměru napříč rozlišeními vyšší ve srovnání s RTX 3070 jen asi o 5 %, přitom spotřebovává podstatně více energie a nechá si za to ještě zaplatit o 13 % více. Ostatně, nebýt aktuální situace na trhu, kdy se koupí všechno za jakoukoli cenu, pravděpodobně by tento model ani světlo světa nespatřil.

Už při hodnocení silnějšího modelu RTX 3080 Ti jsem vyjádřil znepokojení nad tím, jak malý nárůst výkonu vzhledem ke značnému nárůstu ceny karta přináší. Přesto má RTX 3080 Ti své opodstatnění jako náhrada extrémně drahé a pro hráče nevyhovující RTX 3090. GeForce RTX 3070 Ti ale nepřináší ani to. Podle testů ComputerBase.de je rozdíl oproti RTX 3070 od 4 % (Full HD), přes 5 % (QHD) až po 7 % (4K). Při stejné velikosti paměti a vyšší spotřebě.

zdroj: ComputerBase.de

zdroj: ComputerBase.de zdroj: ComputerBase.de

Pokud bych byl velmi kritický, dalo by se říct, že rozdíl obyčejné 3070 a Ti varianty se zhruba rovná rozdílu po přetaktování s povoleným power limitem na 110 %. RTX 3070 Ti má přitom podle svých parametrů potenciál podat přesvědčivější výsledek, než je tomu u domácího OC. Její limit TDP byl zvýšen z 220 W na 290 W (+70 W), čímž se blíží do teritoria RTX 3080 (320 W), má 5 % výpočetních jednotek navíc a ještě nese rychlejší paměti GDDR6X, které kartě propůjčují asi o 35 % vyšší propustnost (608 GB/s vs. 448 GB/s).

GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 Generace Ampere Ampere Čip GA104 GA104 Počet výpočetních jednotek 6144 5888 Takty jádra (base/boost) 1575/1770 MHz 1500/1725 MHz Paměť 8 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Frekvence pamětí 19 GHz 14 GHz Sběrnice 256bit 256bit Propustnost pamětí 608,3 GB/s 448 GB/s TDP 290 W 220 W Oficiální cena 15 800 Kč 14 000 Kč

Výsledky ve hrách ale mluví jasně. Skoro se až nabízí říct, že by si Nvidia mohla ušetřit práci, kdyby na stávajících kartách RTX 3070 povolila TDP na stejnou hodnotu jako u RTX 3070 Ti.

Samozřejmě, taková domněnka by mohla být potvrzena pouze tehdy, pokud by existoval test RTX 3070 s TDP 290 W. Na druhou stranu, na trhu již existují modely třetích stran s TDP 260 W, které vykazují nárůst výkonu pár procent, není tedy od věci si myslet, že by zbývajících 30 W těch dalších pár procentních bodíků udělalo. Anebo by naopak už k nárůstu nedošlo, protože by čip narazil na své limity a nepomohla by mu ani pořádná energetická injekce. I to je pravděpodobné.

Redakce ComputerBase.de se každopádně nespokojila pouze s konstatováním a podívala se na to z druhé strany: Ti model přiškrtila na 76 % TPD, tedy na úroveň RTX 3070. Snažila se tak odhalit, nakolik je zvýšení výkonu dílem velkorysejší energetické dotace a nakolik odlišnou konfigurací čipu a rychlejšími paměťmi.

Bohužel se ukázalo, že pokud nemá nový model svých 70 W k dobru, výpočetní jednotky navíc ani rychlejší paměti toho moc neudělají. Rozdíl byl pouhé 1 % (tedy prakticky v toleranci chyby měření). Po zvýšení TPD na továrních 290 W poskočil výkon o 4 procentní body na výsledných 5 %. Z testu vyplynulo, že vysoce taktované paměti GDDR6X si pro svůj běh vezmou velkou část energetické dotace, takže při sníženém TPD na 220 W už kartě takzvaně nezbude šťáva na vysoké takty jádra a výkon se nedostaví.

GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition na 220 W | zdroj: Foto: ComputerBase.de

Je třeba uznat, že pokud přetaktujete RTX 3070 Ti, karta svému předchůdci uteče, a to i OC variantám. Stále to ale podle mého názoru neospravedlňuje existenci modelu, který k takovému výkonu potřebuje pořádnou energetickou injekci, s níž je efektivita horší než u původní karty.

Samozřejmě nemůžu kartu šmahem odsoudit a dělat, že nejde o alternativu ke koupi. V aktuální situaci se o její zásoby určitě nebojím. Výkon na hraní má RTX 3070 Ti ostatně velmi slušný, a to nejen ve QHD, ale rovněž ve 4K. V momentálních přestřelených cenách všeho výkonnějšího než GT 1030 si cestu k hráčům najde i přesto, že ve srovnání s RTX 3070 nevychází moc dobře. Tak to bohužel dnes je a nezmění to ani můj komentář, abyste si na RTX 3070 Ti nepřipláceli, protože se to nevyplatí. Stejně se po ní jen zapráší.