Za měsíc propukne androidská revoluce na PC v Detroit: Become Human

- Datum vydání autor: Šárka Tmějová

Francouzské studio Quantic Dream se na začátku letošního roku rozhodlo, že má dost exkluzivní spolupráce se Sony a všechny svoje hry od roku 2010 konečně vydá i na PC. Heavy Rain i Beyond: Two Souls si teď už můžete zahrát klidně i ve 4K a s ultra grafickým nastavením, jako poslední lísteček do trojlístku tedy zbývá Detroit: Become Human. Dorazí v prosinci a na úplně novém enginu.