Už brzo si budete moci zahrát Mount & Blade II: Bannerlord

Mount & Blade II: Bannerlord vstupuje do early accessu 31. března a budete si ho moci pořídit na Steamu, Epic Games Storu i ve vlastním obchodu vývojářů TaleWorlds, a to za 50 eur. Jak dlouho bude předběžný přístup probíhat, autoři neprozradili, ale dost možná to bude záviset na zpětné vazbě od hráčů. Pokud se early access bude líbit, plná hra by nemusela být daleko.

A já bych si troufl tvrdit, že se líbit bude, pokud ho tedy neochromí nějaké nepředvídatelné technické problémy. Na Gamescomu jsem si zahrál chvilku singleplayerové kampaně a bylo to přesně tak skvělé, jak jsem doufal – a já doufal v něco opravdu hodně skvělého.

Jedna věc je samozřejmě předpřipravený útržek načančaný pro novináře a druhá věc je celá obrovská hra, ale i tak. Buďme optimisté. Všichni, kdo se na hru těší a kterým nestačila multiplayerová beta, můžou mít každopádně radost aspoň z toho, že první fáze dlouhého čekání už brzo skončí.

Mount & Blade II: Bannerlord will be released in Early Access on 31st March 2020. The game will be available for purchase through Steam, Epic Games Store, and TaleWorlds website, for $49.99/€49.99/£39.99. pic.twitter.com/vIGe2Is4tg